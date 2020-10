"C'est pas humain !", le patron des restaurateurs franciliens pousse un coup de gueule après les annonces

Paris et la petite couronne ont basculé en alerte maximale. Les bars doivent fermer demain pour 15 jours, mais pas les restos, a annoncé dimanche soir le gouvernement. "On n'a pas eu un appel", déplore Franck Delvau qui dénonce une méthode inhumaine pour "des restaurateurs à bout de force".

C'est un coup de gueule qu'a poussé ce lundi matin sur France Bleu Paris, Franck Delvau, président de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hotellerie et de la restauration) en Ile-de-France, au lendemain des nouvelles annonces pour Paris et la petite couronne qui ont basculé en alerte maximale. "On apprend hier par un communiqué à 22h, que les bars vont fermer dès mardi, qu'un nouveau protocole sanitaire va être annoncé ce lundi à 11h30. On n'a pas eu un appel ! Ce n'est pas humain".

En fin de matinée, la maire de Paris et le préfet de police doivent détailler le protocole sanitaire renforcé qui va permettre aux restaurateurs de rester ouverts, ainsi que toutes les restrictions prises pour Paris et la petite couronne. Franck Delvau, met en garde, toutefois, "si c'est un protocole trop contraignant, certains restaurateurs m'ont déja dit qu'il renonceront à ouvrir". Entre les règles sanitaires et les clients absents, faute de touristes et de salariés en télétravail, la situation reste compliquée pour le secteur.

"Les restaurateurs sont à bout de force, et c'est pire pour les gérants de bars" - Franck Delvau

Pour pouvoir rester ouverts, les restaurateurs ont bataillé et proposé des règles plus strictes avec des tables qui passent de dix à huit convives maximum, des encaissements à table pour éviter la circulation, un cahier de rappel avec les coordonnés des clients en cas de suspicion de Covid. Mais c'est bien le préfet de police qui tranchera et décidera des règles à appliquer.

La fermeture des bars doit elle prendre effet demain pour quinze jours. Une décision "complètement injuste" selon Franck Delvau, dans la mesure où ils respectent le protocole. "Pourquoi dire qu'il y a plus de chances d'avoir le covid dans un bar que dans un centre commercial ?" s'étonne encore le président de l'Umih en Ile-de-France.

