"C'est perturbant d'arrêter pour payer des factures" : à Sewen, l'hôtel des Vosges ferme pour trois mois

Comment faire tourner un hôtel, un spa ou un restaurant, avec des prix de l'énergie qui explosent ? C'est le casse-tête auxquels sont confrontés de plus en plus de gérants et propriétaires . Pour certains, ce n'est même plus rentable de continuer à travailler, surtout avec les tarifs d'hiver. L'hôtel des Vosges à Sewen (Haut-Rhin), un établissement historique au pied du Ballon des Vosges, a par exemple décidé de fermer son hôtel et son spa pour la période.

Des tarifs multipliés par onze

L'hôtel des Vosges fait partie des malchanceux : ceux dont le contrat d'électricité se terminaient à la fin du mois de décembre. "Il a fallu qu'on trouve un nouveau fournisseur, explique Lucile Grelard, qui travaille à la réception, au restaurant et à l'administration. L'offre la plus intéressante multipliait par onze le tarif des heures pleines en hiver. Les heures d'hiver se terminent le 31 mars, c'est pour ça qu'on a choisi de fermer sur cette période et de rouvrir le 1er avril, quand les tarifs passent aux heures d'été."

Une décision prise évidemment à contrecœur. "C'est un peu perturbant de se dire qu'il faut arrêter de travailler pour payer les factures. Mais on ne voyait pas d'autres solutions pour réduire le prix au maximum." Seul le restaurant continuera de tourner quelques jours, pour prendre des groupes et des habitués avec des menus restreints. "Ils nous soutiennent et viendront manger, ce qui permettra de compenser en partie les prix", éclaire Lucile Grelard.

Pour le reste, l'hôtel a un peu de réserves de trésorerie, mais trois mois sans travailler tout en maintenant les salaires de ses dix employés, c'est beaucoup. "Pour les deux premiers mois, ça ira, mais pour le troisième, on ne sait pas encore si vous va devoir faire un emprunt dans une banque", souffle Lucile Grelard.

Les propriétaires comptent en partie sur les aides de l'État , notamment l'amortisseur électricité pour les PME, afin de réduire la note.