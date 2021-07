"C'est plus intéressant de rester fermé" : en Ille-et-Vilaine, 20 discothèques sur 22 sont inactives

La situation peut paraître contre-intuitive, voire paradoxale. Après seize mois de fermeture pour cause de pandémie, les discothèques ont pu rouvrir leurs portes le 9 juillet dernier, avec obligation de pass sanitaire. Et pourtant, sur les 22 discothèques que compte l'Ille-et-Vilaine, 20 sont inactives, ce mardi 27 juillet, selon les chiffres de la branche nuit de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH) du département.

"Si on rouvre, il n'y aura personne !" Alain Fournier, gérant de La Scala, à Guipry-Méssac

Selon les gérants de discothèques interrogés par France Bleu Armorique, rouvrir était beaucoup trop risqué : "Il y a la théorie et puis il y a la réalité du terrain", commence Alain Fournier, gérant de l'une des plus grandes discothèques du département, La Scala à Guipry-Méssac. "Notre cible sont les 18-23 ans qui sont très loin d'être majoritairement vaccinés. Si on rouvre, il n'y aura personne !"

"Nous sommes sur des jauges qui ne peuvent pas être pleines, à cause des restrictions. Il faut également contrôler le pass sanitaire, avec toutes les problématiques que cela peut entraîner dans une boîte de nuit. C'est tout simplement injouable", assure de son côté Sébastien Bétin, propriétaire du 1988 Live Club, à Rennes.

"C'est plus intéressant de rester fermé !" Matthieu Lebrun, porte parole du collectif des discothèques de Bretagne

Résultat : la grande majorité des gérants de discothèques et clubs préfèrent rester fermer et toucher les aides de l'État (20 % du chiffre d'affaires), comme l'affirme Matthieu Lebrun, porte-parole du collectif des discothèques de Bretagne et Normandie : "C'est plus intéressant de rester fermé puisque les aides suffisent largement à vivre."

Réouverture en septembre et octobre

"En rouvrant, nous étions perdants économiquement et nous le savions", explique Sébastien Bétin. "Je ne vais pas m'amuser à aller prendre des risques durant l'été, qui est une période creuse, sans les aides de l'État. Nous avons choisi de rester avec les aides, sans ouvrir, sinon nous aurions encore un peu plus creusé notre trésorerie durant l'été."

Les discothèques interrogées par France Bleu vont rouvrir après l'été. La Scala de Guipry-Messac s'est fixé une réouverture en octobre. Du côté du 1988 Live Club, ce sera au début du mois de septembre. Selon l'UMIH 35, les deux seules discothèques actuellement ouvertes sont le Roc'Land à Tremblay et la Guinguette à Goven.