"Quand on paye un produit au prix juste, on a un produit durable" pour le Vauclusien Nicolas Chabanne

Il y a 6 ans, lorsque la marque de consommateurs "C'est qui le patron ?" a été fondée par le Vauclusien Nicolas Chabanne, personne n'aurait imaginé un telle évolution. Aujourd'hui, le lait et le beurre bio sont les plus vendus de France selon un baromètre réalisé par l'institut NielsenIQ en 2021 et l'impact de l'inflation ne dépasse pas 4% de hausse des prix quand d'autres produits explosent. Une réussite du modèle se félicite Nicolas Chabanne, venu présenté et louer son modèle ce lundi à Carpentras et Avignon.

ⓘ Publicité

Une rencontre simple autour de consommateurs sociétaires de la marque et de producteurs partenaires. "Quand on sait où va l'argent, les gens sont beaucoup plus sensible", explique Daniel, sociétaire carpentrassien de la marque depuis deux ans. "J'ai été touché par la démarche", dit-il.

Un modèle qui porte ses fruits selon Nicolas Chabanne et qui le prouve alors que la France et l'Europe sont touchées par une forte inflation depuis plusieurs semaines. "Quand on paye un produit au prix juste, on a un produit durable", explique-t-il. "Quand il y a inflation, il y a moins de variation des prix, par exemple pour nous c'est environ 4%, quand d'autres sont entre 15 et 20% et explosent. Chez nous, le prix payé par le consommateur va directement au producteur", détaille encore Nicolas Chabanne.

"Ça devient un produit gagnant-gagnant. Les producteurs nous ont dit, entre la hausse des prix de l'énergie et des matières premières, qu'ils avaient besoin de 15 centimes de plus (ndlr : sur le lait). Au final sur le produit en rayon, le prix est passé de 99 centimes à 1.03 euros. Et les ventes ont augmenté au lieu de baisser", se félicite Nicolas Chabanne.

Faire vivre les agriculteurs

Le dispositif "C'est qui le patron ?" a permis de "sauver toutes les exploitations" partenaires explique Martial Darbon, producteur de lait dans l'Ain et aujourd'hui à la retraite. Maintenant, il joue le rôle d'ambassadeur de la marque auprès de la grande distribution pour les encourager à commander les produits de la marque "C'est qui le patron ?".

"Quand vous allez crever, disparaître, voir l'argent revenir par le biais du travail, c'est une source d'espoir", se souvient Martial, dont l'exploitation a maintenant été reprise par un jeune, attiré par le concept et la rémunération proposés par "C'est qui le patron ?". La marque continue d'ailleurs son développement.

Actuellement, 32 produits, du lait au poulet fermier en passant par des pâtes de blé dur, sont commercialisés partout en France. Le petit dernier, du concassé de tomates cultivées en Vaucluse, est arrivé dans les rayons il y a quelques semaines.