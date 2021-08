"C'est révoltant" : le contrôle technique des motos dès 2023 ne passe pas dans la Drôme et en Ardèche

La fédération des motards en colère porte particulièrement bien son nom mercredi 11 aout. Les motards sont très remontés contre un décret publié au Journal officiel : le contrôle technique deviendra obligatoire dès 2023 et tous les deux ans pour les deux-roues motorisés. La mesure, longtemps repoussée est désormais officielle et sera conforme à une directive européenne, avec tout de même un an de retard.

Une mesure inutile selon ses détracteurs

"On aimerait avoir des arguments qui prouvent qu'un contrôle technique apporte quelque chose mais il n'y en a pas, critique Alexandre Reynaud de la fédération des motards en colère de Drôme-Ardèche. L'état des motos n'est quasiment jamais en cause dans les accidents. Les études, même les plus pessimistes, arrivent à 0,7% des cas d'accidents qui seraient dû à l'état de la moto." Alexandre Reynaud salue également la responsabilité des motards, selon lui ils ont l'habitude "de contrôler leur véhicule." Il appelle plutôt à améliorer l'état des routes "pour sauver la vie des motards."

Au niveau de la sécurité routière nous sommes considérés comme des délinquants et des assassins - Alexandre Reynaud

Mais cette mesure a aussi ses soutiens. "Cela aura pour conséquence une lutte accrue contre les nuisances liées à la pollution atmosphérique et sonore, souligne Franck Olivier Torro de l'association Ras le scoot. Cela aura aussi un impact positif sur la circulation et le stationnement des épaves et des deux temps qui sont très prisés par les livreurs de repas".