"C'est scandaleux" : dans l'Indre et le Cher consommateurs et artisans fustigent la hausse de l'électricité

C'est une hausse qui arrive plus tôt que prévue, et qui va faire du mal au budget. Les prix de l'électricité vont augmenter de 10% dès le 1er août. Le gouvernement confirme la levée progressive du bouclier tarifaire, qui devait pourtant intervenir plus tardivement. C'est en tous cas ce qui avait été annoncé dans un premier temps . La hausse de 10% au mois d'août concerne les ménages, mais aussi les très petites entreprises qui disposent d'un compteur de 36 kilovoltampères.

Une hausse inattendue

En découvrant cette hausse conséquente prévue dès le mois d'août, la présidente de l'association de consommateurs CLCV dans le Cher, Françoise Bouvet, n'a pas pu retenir sa colère : "Je trouve que c'est scandaleux; 10% c'est énorme, alors que normalement ils n'auraient pas dû augmenter. C'est beaucoup trop, les ménages ne vont pas faire surface, ils vont être pénalisée" estime la représentante de la CLCV (pour Consommation, Logement, et Cadre de Vie). Ce qui agace d'autant plus, c'est que cette décision est prise au cœur de l'été : "Ca a été une surprise très désagréable. Puis c'est très malin, puisqu'il y a des gens qui sont en vacances, résultat : ils ne vont pas être au courant. C'est ça qui n'est pas normal" estime Françoise Bouvet.

Une difficulté de plus pour les très petites entreprises

Cette hausse des tarifs de l'électricité touche également un certain nombre d'artisans. Des bouchers, des coiffeurs, mais aussi certains boulangers qui avaient opté pour le tarif bleu et qui étaient jusque là relativement épargnés par l'augmentation importante des prix de l'énergie. De toute façon, l'ensemble de la profession sera également concernée par la levée progressive du bouclier tarifaire qui intervient plus tôt que prévue. Dans le Cher, Gabin Girault, co-président des boulangers du département, avait déjà interpellé sur le sujet la première ministre Élisabeth Borne , invitée de France Bleu Berry en marge de sa venue dans l'Indre. Lui a du fermer son établissement à Nançay. Et il n'est pas le seul. Depuis le début de l'année, il comptabilise une dizaine de fermetures de boulangeries dans le Cher. Avec la levée du bouclier tarifaire, il craint que les difficultés ne s'accroissent encore : "Aujourd'hui une entreprise qui est encore ouverte, ca n'est vraiment que du moral. Et à un moment donné, quand il [le boulanger] ne pourra vraiment plus s'en sortir et qu'il va craquer, la décision elle va être prise rapidement".

Gabin Girault appelle à la plus grande vigilance pour sauver les commerces encore ouverts, "de façons à ce qu'on ait pas une hécatombe d'un seul coup" prévient le co-président des boulangers du Cher. Il estime que dès le départ les dispositifs d'aide mis en place étaient loin d'être satisfaisants, très complexes. Mais la levée plus tôt que prévue du bouclier tarifaire n'est évidement pas une bonne nouvelle pour lui : "Qu'on laisse le temps aux artisans qui sont encore un peu dans la peine avec les augmentations de début d'année de s'organiser (...) Qu'on leur laisse le temps de ré-investir dans du matériel qui consomme moins, parce qu'on est tous conscients qu'il faut tout faire pour économiser de l'énergie, ca fait des années qu'on y travaille. Mais je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne période pour le faire" analyse Gabin Girault.