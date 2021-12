"C'est très bon", se réjouit l'office du tourisme Vercors-Drôme sur la fréquentation des stations cet hiver

"Le taux d'occupation sur les meublés est de 72% sur les deux semaines de vacances", détaille Damien Barbier de l'office de tourisme Vercors-Drôme. "C'est très bon", poursuit-il, "d'autant plus que nous avons eu des ouvertures partielles. On a de la neige pour Noël, c'est rare, c'est très rare", dit encore Damien Barbier. Malgré l'application du pass sanitaire en station pour accéder aux pistes et aux remontées mécaniques, la clientèle est là.

Tous les week-ends, on a de belles affluences et là, depuis les vacances scolaires, on fait de très très belles journées - Cédric Frémond, directeur de stations de la Drôme

Les premières estimations sont favorables à la semaine du Nouvel An, "généralement plus chargée que celle de Noël", précise Damien Barbier de l'office du tourisme Vercors-Drôme. "Le taux d'occupation était de 59% pour la semaine de Noël contre 86% la deuxième semaine, celle du Nouvel An", détaille-t-il, en précisant que la clientèle est majoritairement locale, "des plaines de Valence, de Romans ou de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de Lyon ou Clermont", termine Damien Barbier.

à lire aussi Drôme : Font-d'Urle rouvre le ski alpin les 11 et 12 décembre

"Le meilleur Noël depuis 20-30 ans"

En station, cette affluence se remarque à l'école de ski. À Font d'Urle, "on fonctionne à 14 moniteurs depuis la réouverture", explique son directeur Henri Desfond. "C'est un petit peu moins que ce l'on a d'habitude en février. Mais c'est le plus gros Noël que l'on a fait depuis 20-30 ans", concède-t-il. "Après une année de frustration, avec de la neige mais sans ski, là on a beaucoup de demande et on voit bien que les gens sont friands de glisse", termine-t-il.