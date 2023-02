"C'est très douloureux" : les employées de San Marina à Lescar ferment définitivement la boutique

Le rideau de la boutique San Marina du centre commercial Quartier Libre à Lescar s'est levé pour la dernière fois ce samedi. Des dizaines de clients attendaient de pouvoir y pénétrer pour profiter de la liquidation des stocks et des prix cassés, tout en encourageant les trois employées du magasin très émues de cette fermeture précipitée. Amina, est venue avec sa fille, et leur souhaite "bon courage" tout en soulevant que cette situation est "très triste pour toutes les boutiques françaises qui ferment", en référence à l'enseigne Camaïeu, qui a aussi dû fermer ses portes.

ⓘ Publicité

Tout au long de la journée, les piles de boîtes en carton diminuent, il n'y a presque plus d'accessoires accrochés au mur. Sandrine ne met que des chaussures de la marque San Marina, elle repart avec trois paires d'escarpins. Le reste des chaussures, Alexandra, gérante depuis 12 ans à Lescar, ne sait pas ce qu'il va devenir. Son dernier jour de travail sera lundi, "pour faire quelques papiers, après j'attendrai les consignes pour rendre les jeux de clés de mon équipe". Elle, et les deux autres vendeuses étaient très soudées, et c'est les larmes aux yeux qu'elles ferment le magasin ce samedi. La décision de la fermeture a été très brutale pour les employées.

L'enseigne est en redressement judiciaire depuis septembre, mais les actionnaires n'ont pas présenté d'offre, faute de financement, laissant 660 employés sur le carreau.