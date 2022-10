"C'est triste", "injuste à pleurer" : les 514 boutiques Camaïeu ont baissé le rideau pour la dernière fois

Il y avait du monde, dans les boutiques Camaïeu de France, ce samedi. Les 514 boutiques disséminées sur le territoire français ont enregistré des ventes record pour leur dernière journée. Au-delà des bonnes affaires, une façon pour les clients fidèles de dire "adieu" à cette marque historique de prêt-à-porter, créée en 1984, et de soutenir les 2.600 salariés licenciés.

A Poitiers, il y avait plus de 40 minutes de queue n'ont pas découragé Emmanuelle : "J'espère que mes derniers achats aideront à payer les salaires et les charges", souffle-t-elle à France Bleu Poitou. Le produit des ventes de ces derniers jours doit participer à la formation et la reconversion des employés prévues dans le plan social.

Tristesse, inquiétude et colère

Les clients sont tous atterrés par la nouvelle : "Je trouve ça vraiment très triste pour les salariées. C'est moche ce qui leur arrive", se désole une cliente de Châteauroux sur France Bleu Berry. Tous ont un petit mot d'encouragement pour les salariés : "J'espère que vous retrouverez vite quelque chose", "on vous souhaite beaucoup de courage". A Guéret aussi, si l'on se désole de voir fermer une boutique dans un centre-ville déjà trop calme, Nicole, interrogée par France Bleu Creuse, pense surtout aux salariés : "Les pauvres, je leur souhaite de retrouver du travail, mais ça va pas être évident." "C'est émouvant parce que c'est une page qui se tourne", témoigne Virginie sur France Bleu Périgord.

France Bleu Bourgogne, de son côté, a donné la parole aux vendeuses de Chenôve, encore sous le choc : "C'est comme un deuil. J'ai l'impression de perdre un membre de ma famille. Ca ressemble à des obsèques" témoigne Fernande Nogueira. "Je me souviens lorsque j'ai appris la nouvelle. J'étais ici, en boutique. Ma collègue m'a appelée et on a pleuré toutes les deux." "J'ai du mal à réaliser que Camaïeu puisse disparaître", témoigne aussi Mariam, responsable du magasin de Nancy. La jeune femme a du mal à retenir ses larmes face à ces clientes qui depuis des jours apportent des messages de soutien : "On a des personnes qui viennent donner des pistes pour de futurs emplois", s'émeut-elle.

On a vu des clientes pleurer, et pourtant ce sont des clientes

Il faut dire que l'inquiétude les gagne. Quel futur les attend ? "Je ne dors même plus depuis une semaine", souffle Cathy, vendeuse chez Camaïeu depuis 23 ans en Moselle. J'ai deux enfants, dont un en bas âge, ça fait vingt ans que je fais de la vente", s'inquiète-t-elle. "On a vu des clientes pleurer, et pourtant ce sont des clientes, pas des membres de notre famille", raconte encore Cathy. Sur France Bleu Occitanie, Aurélie aussi s'inquiète pour son futur : "On ne sait pas à quoi va ressembler la suite".

Au milieu de la tristesse et de l'inquiétude, il y a aussi de la colère. "Je pense que ça a été mal géré depuis deux ans et notre dernier rachat, estime Harmony Guillemard.Malgré tout, j'y ai cru jusqu'au bout. Mais au final, c'est plus de 2.500 personnes sur le carreau, et des milliers de familles dans la précarité". A Limoges aussi, la nouvelle ne passe pas. "Je trouve ça injuste" réagit sur France Bleu Limousin Sandra, qui était en CDI depuis un an et demi. En larmes, la vendeuse s'effondre dans les bras d'une collègue, se désolant de voir "une belle histoire qui se termine."

Maïwenn, vendeuse depuis cinq ans chez Camaïeu à Laval, ressent aussi du soulagement. "Sur le dernier mois, c'était compliqué donc il y a un soulagement quelque part" décrit-elle sur France Bleu Mayenne. "On a attendu le dernier dernier moment pour savoir. On en avait marre, on ne savait pas si on allait devoir continuer ou pas, témoigne aussi sa collègue Sarah. Au début de semaine, on ne savait pas si, la semaine prochaine on serait au boulot ou pas."