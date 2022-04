"C'est trop beau" : le nouveau collège Joséphine-Baker de Vouneuil-sous-Biard séduit ses futurs élèves

"C'est super, surtout le gymnase : on peut faire du foot et du basket !" Essan est conquis par le collège Joséphine-Baker de Vouneuil-sous-Biard (Vienne), où il entrera en sixième l'an prochain. Avec son père, il est venu visiter l'établissement à l'occasion des portes ouvertes, organisées samedi 2 avril. Tout juste sorti de terre, le collège accueillera dès la rentrée des vacances du printemps, en mai prochain, les 650 élèves du lycée Henri-IV de Poitiers. A partir de septembre, les élèves de sixième de Vouneuil-sous-Biard, Chasseneuil du Poitou et Migné-Auxances y feront aussi leur rentrée.

Le gymnase du collège est accessible directement depuis les classes. © Radio France - Ninnog Louis

Le collège est équipé d'un foyer. © Radio France - Ninnog Louis

Un collège à la pointe du numérique

"C'est grand et moderne", constate Adèle, un peu impressionnée. C'est vrai que le bâtiment ne laisse pas indifférent. Haut d'un étage, le collège est construit tout en béton, en bois et en verre. Dans le hall, d'immenses baies vitrées donnent sur la cour arborée, et le terrain de foot et les serres derrière. Les plafonds sont couverts de bois, pour limiter le bruit. Chacune des 42 classes est équipée d'un écran numérique, d'ordinateurs fixes et portables, de tablettes et d'une connexion très haut débit. Le collège se veut aussi pionnier en matière d'environnement, avec une chaufferie bois, et des capteurs de luminosité pour éviter d'éclairer lorsque ce n'est pas nécessaire par exemple.

La cour du collège est plantée d'arbres. © Radio France - Ninnog Louis

Le hall d'entrée est très lumineux, grâce aux grandes baies vitrées. © Radio France - Ninnog Louis

Inquiétudes sur le transport

Seule ombre au tableau pour plusieurs parents : les trajets depuis Poitiers jusqu'au collège. Le transporteur Vitalis a mis en place plusieurs nouvelles lignes de ramassages scolaires, qui assureront un trajet aller-retour par jour. "Nous n'avons pas de voiture", s'inquiète tout de même Salimata Sylla, mère d'élève installée dans le quartier de Bellejouanne à Poitiers. "Le collège est magnifique, il n'y a rien à dire, mais ce qui nous embête ce sont les bus. Comment faire pour venir chercher un enfant malade par exemple ? Ca ne nous arrange pas vraiment"

Les futurs élèves, eux, sont plutôt contents de suivre les cours au milieu des champs. "C'est sûr qu'il y aura moins de choses à faire qu'en centre-ville, mais ce n'est pas vraiment un problème", pense Florentin. "Je préfère la campagne que la ville, il y a moins de bruit pour suivre les cours", abonde Léna. Les ados de la commune, eux sont ravis. "On est juste à côté, c'est pratique", se réjouissent Anissa et sa mère. "Pour une fois que ce n'est pas à nous de prendre le bus !"