"C'est trop cher" : ces Lillois ne peuvent pas retrouver leur famille en Algérie pour les vacances

Les prix des billets d'avion pour le Maghreb, et plus particulièrement pour l'Algérie, ont doublé depuis le début de la crise du Covid. Ces familles lilloises ont dû faire une croix sur le retour au bled pour la troisième année consécutive.

Ces premières grandes vacances sans restrictions sanitaires, levées dans beaucoup de pays, devaient être synonyme de retrouvailles en famille. Mais les prix des billets d'avion ont grimpé pour les destinations du Maghreb, notamment à cause du prix du kérosène. Cette augmentation met dans l'embarras de nombreuses familles lilloises qui devaient partir en Algérie.

Jusqu'à 1.000 euros pour un aller-retour en Algérie

Cela fait trois ans que Karim, son épouse et leurs trois enfants attendent de retrouver leur famille en Algérie. "On a reporté aux vacances d'octobre, on va voir si les prix vont baisser ou pas. Aujourd'hui, il faut choisir, c'est comme acheter une voiture : la voiture est à 3.000 euros, le transport pour l'Algérie est à 4.500 euros !" Les billets pour l'Algérie ont atteint des records : jusqu'à 1.000 euros pour un aller-retour cet été, contre 500 à 600 euros il y a trois ans.

Le gérant de l'agence Soleil Voyages, Fathi Benaissa, a vu les prix doubler en trois ans et ils ne devraient pas revenir à la normale avant 2025 selon lui. © Radio France - Maxime Glorieux

Ahmed, son épouse et son fils de 14 ans se sont offerts des billets pour retrouver leur famille algérienne, pour un coût total du transport depuis Lille estimé à plus de 3.000 euros pour eux-trois. Car, en plus du billet, il faut compter l'essence pour rejoindre l'aéroport, le péage, ainsi que le parking. "Avec tout ça, j'aurais pu partir au club Med ! Je suis simplement allé voir mon frère parce que les vacances en Algérie ça me coûte bonbon ! Comment font ceux qui ont six enfants ? La mère part avec la moitié des enfants et le père reste avec l'autre moitié ici ?!"

Aussi cher en bateau qu'en avion

Les traversées en bateau sont aujourd'hui aussi chères que les vols, car de plus en plus rare, si bien que Mustapha n'a pas trouvé de bateau pour revenir d'Algérie d'ici début octobre. "Tout est complet ! Et là-bas, ce n'est pas comme ici, il faut se démerder pour trouver un billet, c'est l'anarchie", regrette ce retraité qui ne pourra donc pas partir au bled cette année.

Comment expliquer cette flambée des prix ? Il y a une forte demande, le prix de l'énergie est en hausse, sans compter la nécessité de compenser les faibles aides financières accordées par l'Etat algérien aux compagnies aériennes locales selon Fathi Benaïssa de l'agence Soleil Voyages dans le centre-ville de Lille : "Malheureusement, elles n'étaient pas aidées par l'Etat comme l'était Air France ici, elles doivent donc augmenter les prix. Ce sera moins cher à partir de septembre mais le problème ne sera pas réglé avant 2025 !"