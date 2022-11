"C'est trop peu" : les salariés d'Eviosys en grève en Dordogne pour demander des hausses de salaires

Dans le quartier du Bassin à Périgueux, le grondement des machines d’Eviosys est absent et pour cause, les salariés sont en grève ce mardi à la veille ce mercredi d’une nouvelle réunion de négociation avec la direction sur les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Une quarantaine de salariés sont réunis sous un tivoli devant l'entreprise. « 97% des salariés » sont en grève déclare José di Pierro, délégué CFDT syndicat majoritaire au sein du site de Dordogne. La direction estime de son côté qu'il y a "70% de salariés grévistes".

Les employés de l'entreprise d'emballage demandent une revalorisation de leurs salaires à la hauteur de l’inflation « on nous propose 4% mais cela n’est pas acceptable lorsque l’on sait que l’inflation dépasse les 6,8% » détaille José Di Pierro "on ne demande pas quelque chose d'extraordinaire mais juste que les salariés puissent joindre les deux bouts". L'entreprise de Périgueux spécialisée dans le multi-format des boîtes de conserves emploie 96 personnes en CDI et 25 intérimaires d'après les chiffres de la direction.

« C’est trop peu »

Thierry est mécanicien chez Eviosys depuis 18 ans, lorsqu'il travaille de jour son salaire est de 1.500 euros net par mois "ce n'est pas énorme" et avec l'inflation, il est obligé de se restreindre "sur les vacances, sur les cadeaux de noël qui arrivent [...] quand au 10 du mois on est dans le rouge, c'est dur".

Il y a l'inflation qui pèse sur les quotidiens de ces salariés mais ils dénoncent aussi des salaires trop bas. Bastien est mécanicien boîte "j'ai formé quelqu'un qui gagne plus que moi" dit-il en désignant Olivier recruté il y a 10 ans. Ils expliquent qu'avec les difficultés à recruter sur certains postes, l'entreprise a augmenté les salaires pour les nouveaux arrivants mais il n'y a pas eu de "rattrapages" pour les anciens "on a le même métier, le même coefficient et à deux euros près, on a le même salaire alors qu'il y en a un qui a 20 ans d'ancienneté et l'autre 10".

Un manque de reconnaissance

Les salariés grévistes ont l'impression que leur travail n'a pas été reconnu par la direction. Fabrice qui prend les commandes chez Eviosys se souvient des journées de travail intenses pendant le covid "on n'a pas arrêté car on avait beaucoup de travail et on aurait aimé que la direction se rende compte des efforts réalisés en amont".

Ce n'est pas souvent que les salariés se mettent en grève, la dernière fois qu'ils se sont retrouvés devant la grille de l'entreprise c’était en 2010 là aussi pour demander des hausses de salaires.

La direction ne comprend pas cette grève

La direction d'Eviosys contactée par France Bleu Périgord estime qu'elle a fait un pas vers les salariés sur l'inflation en ouvrant les négociations annuelles obligatoires (NAO) six mois plus tôt que prévu ***"*en novembre 2022 plutôt qu'en mars 2023" explique Loïc Colicourt.

Le directeur du site de Périgueux affirme ne pas comprendre ce mouvement de grève alors que les négociations qui ont débuté le 24 novembre dernier sont toujours en cours avec une deuxième voir une troisième réunion programmée avec les partenaires sociaux. Les négociations ont lieu au siège à Saint-Ouen.