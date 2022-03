"C'est un budget énorme" : les aides à domiciles confrontées à la hausse des prix du carburant

En hausse depuis de nombreux mois, le prix du gazole a passé le cap symbolique des 2€ ce week-end. S'il a sensiblement diminué ce lundi, il reste élevé. Le gouvernement a annoncé une remise de 15 centimes sur l'ensemble des carburants à partir du 1er avril, pour tenter de limiter la perte de pouvoir d'achat des Français. Certains professionnels sont particulièrement inquiets.

Un plein supérieur à 80 euros chaque semaine

Cindy, 40 ans, est auxiliaire de vie à domicile à l'ASSAD-HAD. Dans sa Mégane noire, elle parcourt chaque jour 60 kilomètres, pour se rendre chez une dizaine de personnes âgées dont elle s'occupe. Elle travaille en milieu rural, autour de Reugny, dans le Nord-Est de l'Indre-et-Loire. Elle n'en peut plus de voir le prix augmenter à la pompe : "On prend notre voiture tous les jours, et on fait le plein toutes les semaines. Un plein pour moi c'est 80 euros, voire plus. C'est énorme."

Les 15 centimes que le gouvernement nous a annoncé, ce n'est rien du tout

La même indemnité kilométrique depuis 14 ans

Elle est indemnisée 35 centimes pour chaque kilomètre parcouru. Cette indemnité, fixée par la Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile n'a pas bougé depuis...2008. "Ça fait 14 ans que je fais ce métier, et je crois que ça a toujours été ça", calcule Cindy. A l'époque, le litre de gazole valait entre 1,30€ et 1,45€.

Elle est payée au SMIC, et ampute sur ses "plaisirs personnels" pour compenser. Elle aimerait que son métier soit mieux reconnu. "On maintient les gens à domicile grâce à nous, avec nos voitures personnelles."

Le problème c'est qu'à un moment donné, si ça continue, on ne pourra plus aller travailler, car le prix du carburant sera peut-être à 3€.

Un frein au recrutement dans un secteur en tension

Pour Pascal Oreal, directeur de l'association, cette indemnité de 35 centimes n'est pas si faible. "Elle est supérieure au remboursement kilométrique dans l'administration. Par ailleurs, on constate que le prix de revient d'une voiture tout compris (achat, assurance, entretien) est assez stable pour l'entreprise, autour de 22 centimes."

Il réfléchit tout de même à trouver une solution financière pour ses employées, si les prix du carburant restent aussi hauts. "On va se rapprocher de nos autorités de tarification, le département pour ce qui est social, pour étudier avec eux les possibilités qui s'offrent à nous, si cette situation venait à perdurer."

Laure Blanc, directrice de la Fédération départementale de l'ADMR © Radio France - Juliette Geay

Laure Blanc, présidente de la Fédération départementale de l'ADMR (Aide à domicile en milieu rural) considère elle qu'il faut revaloriser au plus vite cette indemnité kilométrique. "C'est un frein supplémentaire au recrutement qui est déjà très compliqué dans notre secteur."

Aujourd'hui on voudrait une augmentation de ces 35 centimes, relativement significative. C'est urgent si on veut continuer à recruter.

Elle a fait le calcul. "7 litres au 100, 2€ le litre (gazole). L'essence a un poids de 14 centimes sur les 35 indemnisés. Ça laisse 20 centimes pour les réparations, l'entretien, l'assurance. C'est vraiment trop peu."