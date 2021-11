Un chef strasbourgeois remporte le concours du meilleur foie gras de canard d’Alsace

La 12e édition du concours du meilleur foie gras de canard d’Alsace, organisé par les Chefs d'Alsace, a été remportée par Sylvain Scherrer, le chef du "Restaurant du coin" à Strasbourg. Le concours s’est déroulé dans les locaux de la cave coopérative de Turckheim (Haut-Rhin). Il réunissait neuf candidats.

Leidy Meyer, du Ramloc à Colmar, et Quentin Glenat, du restaurant La Verte Vallée à Munster, prennent les 2ème et 3ème place. Ce concours du meilleur foie gras d’Alsace a lieu tous les ans, alternativement dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin.

Vincent Scherrer a été distingué selon les membres du jury pour la qualité de son foie gras et la justesse de la cuisson. C’était sa troisième participation au concours. Il propose le plat gagnant depuis de nombreuses années dans son restaurant.

L'assiette gagnante signée Sylvain Scherrer. © Radio France - Patrick Genthon

Sa recette est construite autour de la figue dont il utilise le jus de cuisson pour réaliser le socle de son plat. Le truc, confie-t-il, c'est d'avoir un foie de qualité, un foie gras fermier qui provient d'une exploitation de Pfettisheim (Bas-Rhin). Il assaisonne son foie gras de canard avec du sel, du poivre, du sucre et un peu de cognac.