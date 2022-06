EN VIDEO "C'est un crève-cœur", dernier jour pour les salariés de la Fonderie Aluminium du Poitou

Après des années de lutte, la Fonderie Alu du Poitou disparaît, faute de repreneurs. Les 290 salariés et intérimaires, licenciés, assistent à la dernière fabrication de culasses, à la dernière coulée, symboles de leur travail.

Les salariés et le directeur de l'usine attendent la dernière pièce coulée avant la fermeture.

Le bruit sourd des machines s'éloigne, le silence s'installe presque dans les allées de la Fonderie Aluminium jeudi 30 juin. Les 290 salariés et intérimaires n'ont pas pu assister à la dernière coulée. La quarantaine de culasses patiente, le four est capricieux après des jours d'arrêt. Un silence qui marque la fin de 41 années d'existence pour ce site industriel, sous-traitant automobile installé à Ingrandes-sur-Vienne, et autant d'histoires au coeur du bassin châtellerauldais.

290 salariés et intérimaires licenciés

A trois ans de la retraite, Jean-Marc a commencé son métier ici en 1984. Il se remémore ses premiers pas de fondeurs, ses premières culasses, la pièce principale d'un moteur automobile. "Ça fait mal" confie la voix tremblante Séverine. Avec son mari, ils regardent les derniers instants d'une longue carrière de fondeurs. Les vacances, ce sera à la maison.

La quarantaine de culasses patientent avant la fermeture de la Fonderie Alu © Radio France - Sarah D'hers

"On perd tout, notre deuxième famille" lâche amère Catherine en poste depuis 21 ans, de jour comme de nuit. Elle veut, comme beaucoup, accepter d'être au chômage, l'éprouver. "C'est dur, mais ce ne sont plus des enfants. _Chacun d'entre eux doit rebondir__"_souhaite Michel Maire, le directeur de l'usine après des mois de négociations avec l'Etat et leur principal client Renault.

Les salariés avaient pourtant proposé de reconvertir le site dans l'électrique. "Les politiques étaient trop frileux" assure Jean-Philippe Juin, délégué syndical CGT de la fonderie Alu.

En guise de cadeaux de départ, un album photo et une culasse en miniature. © Radio France - Sarah D'hers

"Il n'y aura plus de fonderie"

La fermeture officielle est attendue le 5 juillet, jour du délibéré du Tribunal de commerce de Paris. "Il n'y aura plus de fonderie, elles ferment les unes après les autres, c'est un gâchis industriel" lâche Christophe en pointant du doigt la fermeture de la Fonderie Fonte il y a un an.

"Ce qui nous arrive, ça va arriver à d'autres. Le secteur industriel de l'automobile disparaît. _Aujourd'hui les culasses, demain ce sera l'assemblage_" conclut Catherine, une pièce miniature à la main, son cadeau d'adieu.