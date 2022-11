"C'est un enjeu économique" : à Rennes, la plupart des commerces restent ouverts ce 11 novembre

Un jour férié, mais de moins en moins chômé : ce vendredi 11 novembre, de très nombreux commerces rennais seront ouverts. "On a fait une petite enquête", détaille Laurence Taillandier, patronne de la boutique Optique Taillandier et présidente de l'association de commerçants "Carré Rennais" sur France Bleu Armorique. "Un très grand nombre de magasins restent ouverts, dont ceux qu'on appelle les "locomotives" , comme les grands magasins de vêtements".

Ouverture les dimanches avant Noël

La tendance est de plus en plus marquée. "Cette journée auparavant fériée et chômée l'est de moins en moins chez les commerçants", constate Laurence Taillandier. "Ca permet notamment à ceux qui ne travaillent pas, et qui travaillent habituellement le samedi, de venir nous voir".

"C'est très important d'être ouverts le week-end, et surtout un long week-end, et d'avoir une amplitude d'ouverture importante", ajoute Laurence Taillandier. "Ce sera d'ailleurs le cas les dimanches avant Noël". Pour la commerçante, les magasins du centre-ville ne souffrent pas de la concurrence des centres commerciaux. "On ne vient pas y chercher la même chose", constate-t-elle.

Autre bonne nouvelle, l'ouverture de la ligne B du métro produit déjà des effets. "On ressent la différence, des gens arrivent de Saint-Germain par exemple, ou par des rues différentes, et donc passent devant des boutiques jusqu'ici peut-être moins exposées".