"C'est un grand plaisir de retrouver nos footeux" : à Couternon, le complexe de foot en salle Street 5 rouvre

Pouvoir faire des sports collectifs dans une salle, avec ses amis. C'est à nouveau possible depuis ce lundi, suite aux annonces du gouvernement le weekend dernier.

Parmi les lieux qui ont rouvert, le complexe de foot en salle Street 5, situé à Couternon, près de Dijon. La réouverture a eu lieu ce lundi soir. Pour évoquer la reprise, les éventuelles difficultés financières, le protocole sanitaire, France Bleu Bourgogne a rencontré son gérant, Thomas Kabara.

France Bleu Bourgogne : Votre salle de sport peut enfin rouvrir ce lundi, on imagine que vous êtes soulagé ?

Thomas Kabara : Oui, enfin, après trois mois d'interruption, ça va être un grand plaisir de retrouver nos footeux, nos clients. On va essayer de repartir un peu de l'avant, après ce fameux Covid qui nous a tous séparés.

FBB : Votre salle de foot a dû souffrir économiquement, trois mois de fermeture ce n'est pas rien. Comment vous comptez vous relancer économiquement ?

TK : D'abord on va voir comment se déroulent les mois d'été, qui sont généralement des mois difficiles même en temps normal, car les gens partent en vacances et il fait beau, donc on est moins sollicités. Après, le fait que les gens risquent de moins partir en vacances cette année va peut-être permettre de faire de bons mois. On table là-dessus, et on va aussi s'appuyer sur les aides de l'Etat, notamment le prêt à taux zéro qu'on nous propose.

FBB : Ca va ressembler à quoi le foot en salle version version déconfinement , quel protocole sanitaire vous mettez en place ?

TK : On a mis des marquages au sol, pour identifier une entrée et une sortie différente pour le public notamment. On va aussi proposer du gel hydroalcoolique aux clients, et mettre en place le plus souvent possible une distance de un mètre, comme dans les files d'attente. Ensuite, pour les réservations, chaque terrain démarre à un horaire précis. On a trois terrains, donc le premier démarre à heure pile, le deuxième au quart d'heure, et le troisième à la demi-heure, pour éviter d'avoir trente personnes qui arrivent en même temps. Et il y aura au maximum dix personnes sur le terrain.

Si vous êtes tentés par un petit foot en salle ou un badminton au Street 5 de Couternon, il faut réserver un créneau au 03 80 32 07 88.