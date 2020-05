"C'est un grand soulagement !" : la joie des patrons de campings ardéchois qui pourront rouvrir le 2 juin

Les patrons de campings de Drôme et d'Ardèche poussent un ouf de soulagement ce jeudi soir. Le premier ministre a annoncé que les campings situés en zone verte sur la carte de l'épidémie de coronavirus pourront rouvrir à partir du 2 juin. "C'est un soulagement, réagit le président de la fédération d'hôtellerie de plein-air en Rhône-Alpes, Rémi Peschier, qui tient également un camping à Vallon-Pont-d'Arc. On est très contents parce que c'était une demande que l'on poussait depuis plusieurs semaines déjà. On est tous dans les starting-blocks et dans quelques jours, je pense qu'une grande partie des établissements vont rouvrir." Et les patrons de camping se réjouissent d'autant plus qu'ils pourront rapidement accueillir de la clientèle étrang§re puisque les Européens pourront voyager à l'intérieur de l'Europe à partir du 15 juin.

"Une partie de la saison peut être sauvée, se réjouit-il. Il reste encore toute la haute saison donc on peut encore avoir de l'espoir de sauver les meubles. Et il nous reste à nous adapter par rapport au protocole sanitaire, mais une fois que ce sera mis en place, il nous restera le mois de juin, où la fréquentation sera assez faible, pour nous rôder à ce nouveau fonctionnement."

"C'est une très bonne nouvelle, car on attendait d'avoir une date depuis la fin du mois de mai", réagit aussi la présidente du syndicat des campings de l'Ardèche, Véronique Chevalier. "Et les modalités de réouverture ne sont pas encore connues mais il y a beaucoup de normes sanitaires que l'on respecte déjà", assure-t-elle.