"C'est un manque de respect", la grève des salariés du centre d'appels Coriolis de Laval

Ils sont tous au SMIC, et ils en ont tous marre de leur travail. La moitié des 320 salariés de Coriolis sont en grève d'après une intersyndicale (CGT - CFDT - SUD). Les salaires dépassent très rarement les 1.300 euros par mois dénoncent les employés. Dans le cadre des NAO, les négociations annuelles obligatoires, la direction a bien fait une proposition, mais elle est risible voire choquante pour les employés.

Coriolis leur propose en effet une bonification, des primes en fonction de l'ancienneté. En clair, les salariés qui ont plus de 12 ans de métier au centre d'appels, gagneraient de 11 à 40 euros nets de plus par an d'après les syndicats. Une somme dérisoire, pour Mathilde Mele. Cette déléguée CGT a fait un autre calcul. "L'entreprise nous propose généreusement une augmentation de 0,05 € brut horaires. C'est un manque de respect mais c'est visiblement ce que vaut notre travail" déplore cette chef d'équipe.

0,05 centimes d'euros en plus. Une provocation. Kévin Faucheux est le représentant Syndical chez Sud au centre d'appels. "On dit souvent qu'on fait un "métier-tremplin" et qu'il faut qu'il soit vu comme un vrai métier de téléconseillers. On travaille pour des grands donneurs d'ordres, la plupart qui sont détenus par l'Etat, mais personne ne fait rien pour nous. Donc on se prend en main. On va essayer de faire quelque chose pour nous mêmes" poursuit ce jeune salarié.

Rien est pour l'instant proposé aux salariés embauchés depuis moins de quatre ans, et ils représentent près de la moitié des effectifs du centre d'appels Coriolis de Laval. Avec l'inflation actuelle, la détresse sociale se propage alerte Christine Ragot du syndicat CFDT. "_Nous avons des collégues en grande difficulté. Certains ont des frais d'essence très importants aussi pour venir travailler. Quand on gagne le Smic et qu'on est dans un milieu rural, c'est un gros budge_t"

Le sentiment d'injustice est d'autant plus ressenti par ces employés qu'ils ont travaillé pendant le premier confinement, en prenant donc des risques.