Inauguration de l'entrepôt de la banque alimentaire de Touraine

Saint-Pierre-des-Corps, France

"C'est un grand jour et une belle marque de reconnaissance pour toute l'équipe de bénévoles". Dominique Cochard le président de la banque alimentaire est ému après l'inauguration par la secrétaire d'Etat Christelle Dubos du nouvel entrepôt d'autant que l'association revient de loin puisqu'elle avait dû se séparer de l'un de ses deux hangars que la SNCF a récupéré après l'avoir mis gratuitement à disposition de l'association. Dans son malheur la banque alimentaire de Touraine a eu la chance de voir le bâtiment contigu à celui dans lequel elle est déjà à St-Pierre-des-Corps se libérer, il y avait juste une paroi a faire tomber.

Il a juste fallu casser le mur pour prendre possession (à droite) du nouvel espace de 1 100 m2 - Jean Lebret

C'est grâce au plan pauvreté du gouvernement dont l'Indre-et-Loire est département pilote qu'une solution a pu être trouvée entre l'Etat et le département qui se partagent le surcoût de loyer qui s'élève à 42.000 euros chaque année.

La banque alimentaire c'est 1.200 tonnes de denrées alimentaires qui sont stockées et que les associations comme les Restos du cœur redistribuent aux plus démunis, et cela grâce à la centaine de bénévoles qui vont pouvoir travailler dans de meilleures conditions avec maintenant deux entrées séparées, l'une pour l'activité "ramasse" au quotidien, l'autre pour les "enlèvements" des denrées par les associations.

les gilets oranges des bénévoles, ils sont une centaine à la banque alimentaire de Touraine et ils étaient nombreux à l'inauguration. - Jean Lebret

L'équipe composée d'une centaine de bénévoles travaille 25.000 heures gratuitement chaque année au profit des plus démunis au nombre de 15.000 en Indre-et-Loire, 15.000 c'est presque l'équivalent du nombre d'habitants d'une commune comme Saint-Avertin rappelle Dominique Cochard le président de la banque alimentaire.

l'association a en projet de mettre en place un atelier de transformation des produits afin de prolonger la date limite de consommation, notamment de la viande afin d'éviter le gaspillage.