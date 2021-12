"C'est un ras-le-bol" : le dépôt pétrolier du Mans bloqué par des transporteurs routiers

Devant le dépôt pétrolier du Mans, ce mercredi 15 décembre, des blocs en plastique empêchent les camions d'entrer et de sortir. Un blocage organisé par des transporteurs routiers depuis le début de la semaine. Un mouvement qu'ils comptent reconduire jusqu'à vendredi dans le cadre d'une semaine nationale de mobilisation à l'appel du syndicat Force Ouvrière pour demander de meilleurs salaires.

"Quand j'ai démarré il y a quinze ans, il y avait du monde, il y avait des chauffeurs", déplore Franck. "Le problème c'est qu'on en a moins donc nous on travaille encore plus. C'est un cercle vicieux." Selon lui, la solution est simple : augmenter la paye : "Ça permettrait d'avoir plus de monde pour travailler dans le transport, on ferait moins d'heures, plus d'embauches et ce serait plus attractif."

"Là on a atteint un stade de non-retour, on en a ras-le-bol", poursuit-il. Les organisations syndicales et patronales sont en pleine négociation annuelle sur le sujet. Si le patronat propose une revalorisation des salaires de 4,2 à 5%, les syndicats comme FO demande plutôt 10% et un 13e mois conventionnel.

Pas de risque de pénurie

"Moi après 30 ans, je suis à 12,22 de l'heure brut, à peine 9 euros en net", dénonce un chauffeur d'une société de transport de carburant. Un montant insuffisant selon lui au regard des risques. "A l'embauche, on nous dit qu'on a pas de prime de risque parce que toutes les conditions de sécurité sont là. Puis, deux jours plus tard, vous faites une petite connerie et on vous dit 'attention', ah bah oui là c'est dangereux", raconte-t-il. "Et en plus il y a la pénibilité, on est levé 4h le matin et à 18h on est encore dans le camion."

Le blocage du dépôt manceau doit durer jusqu'à vendredi, la prochaine séance de négociation est prévue le 5 janvier. Si les transporteurs routiers n'obtiennent pas gain de cause d'ici là, ils comptent se mobiliser à nouveau en organisant par exemple d'autres blocages. En attendant, il n'y a pas de risque de pénurie dans les stations-services sarthoises. "Les camions ont déjà commencé à aller ailleurs pour s'approvisionner", assure Francis Pousse, gérant d'une station-service à Arnage et président national du syndicat des distributeurs de carburants.