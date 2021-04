"C'est un remonte-moral", très forte affluence chez les chocolatiers sarthois avant le week-end de Pâques

"Le chocolat, c'est un remonte-moral", sourit Annie, venue passer le week-end de Pâques en famille dans la Sarthe. Cette retraitée fait la queue devant la boutique Jeff de Bruges, dans le centre-ville du Mans. "Je suis très gourmande de chocolat", confie-t-elle. Alors elle est soulagée que les chocolatiers fassent partie de la liste des commerces autorisés à rester ouverts pendant le reconfinement. "Ça m'arrange bien, plaisante Annie, parce que le confinement, ça me rend malade".

Comme elle, de nombreux Sarthois se sont précipité dans les chocolateries à l'approche du week-end de Pâques. Devant la maison Bellanger, au Mans, la file d'attente ne désemplit pas. "Il devrait y avoir encore plus des commerces essentiels", estime Margaret, fan de cacao. "C'est euphorisant le chocolat, ça a plein de qualités et puis c'est bon pour le palais. Il y a toutes les raisons pour en acheter", sourit-elle.

Du chocolat pour se remonter le moral

Pour les chocolatiers, c'est une satisfaction de pouvoir rester ouverts pendant les prochaines semaines. Pâques est l'une des plus grosses périodes de l'année. Ils peuvent réaliser jusqu'à 30% de leur chiffre d'affaires annuel. "C'est un soulagement pour nous et nos clients. Ils nous disent qu'on est essentiels, explique Éloïse Morillon, responsable adjointe de la chocolaterie La Part des anges. Ils ont envie de se faire plaisir cette année, ils ont même un plus gros budget que les années précédentes".

Selon elle, "beaucoup sont venus un peu plus tôt pour pouvoir ensuite partir voir leur famille avant d'être confinés". Résultat : toutes les pièces artistiques du magasin ont déjà été vendues. Rassurez-vous, il reste encore des oeufs, des lapins, des cloches et des kilos de friture de Pâques !