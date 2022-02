"C'est un vrai champion" : des cavaliers de Creuse s'entraînent avec Karim Laghouag, médaillé olympique

"C'est impressionnant, de l'avoir face à nous !" Ingrid descend tout juste de cheval, après une heure de cours avec Karim Laghouag. Le champion olympique, sacré dans l'épreuve de concours complet par équipes en 2016, puis décoré de la médaille de bronze dans la même épreuve à Tokyo en 2021, est venu passer la journée du mercredi 23 février au centre équestre de Pommeil à Guéret, pour entraîner Ingrid et une quinzaine d'autres privilégiés.

Leçons d'équitation et autographes

Une opération organisée par le sponsor Royal Horse et Mr Bricolage, et qui ne doit rien au hasard : Karim Laghouag est en effet un habitué de la Creuse. "C'est un asile pour les chevaux et les cavaliers", note le champion. "J'y viens régulièrement, j'y emmène même mes chevaux, et j'ai toujours une très bonne écoute ici". De la part de ses élèves d'un jour, mais aussi de la vingtaine de spectateurs venus assister à l'entraînement. Parmi eux, il y a Chloé, qui monte depuis qu'elle est toute petite. Entre deux cours, elle se fait signer un autographe par Karim Laghouag. "C'est un champion olympique quand même !" sourit l'adolescente, ravie, avant de rejoindre le bord de la carrière.

Karim Laghouag donne cours à des cavaliers creusois. © Radio France - Ninnog Louis

"J'ai des cavaliers qui ont déjà un très bon niveau, et d'autres qui sont encore en initiation. J'adore aussi ce moment, car c'est là qu'on met les automatismes en place. On voit qu'ici, c'est très bien fait", salue Karim Laghouag. Pas d'ambition particulière au cours de cette journée, juste celle "de prendre du plaisir", chez les élèves comme chez le coach. "Je suis là pour apporter mon regard de sportif de haut niveau", concède-t-il, "mais je dis aux élèves de garder toujours ce plaisir d'être avec leur cheval, cet animal extraordinaire".