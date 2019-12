"Ils recherchent l'affrontement" : les syndicats quimpérois réagissent aux annonces du gouvernement

Quimper, France

"C'est une arnaque !", les mots sont lancés par l'intersyndicale de Quimper. "Ils recherchent l'affrontement !", lancent les syndicalistes, réunis aujourd'hui à l'union locale CGT de Quimper pour décider de la suite du mouvement social. "On est formellement contre ce système de projet à points, mais ça ne veut pas dire que l'on ne veut pas de réforme. On veut seulement garder notre système par répartition", explique David Picot, membre de la CGT et salarié chez Cummins. "S'il y a bien quelque chose à retenir, c'est notre détermination", ajoute-t-il.

David Picot, syndicaliste CGT : Nous sommes déterminés à tenir. Je préfère perdre quelques euros ce mois-ci plutôt que des milliers sur toute une retraite

Un rassemblement est prévu à 11 heures ce jeudi, place de la Résistance à Quimper et dans toutes les villes du département. C'est à 10h30 à Quimperlé. Un autre rassemblement, national cette fois-ci, doit avoir lieu mardi 17 décembre.