"C'est une avancée" : des éleveurs réagissent après la hausse du prix d'achat du lait par Lactalis

Le géant de l'agroalimentaire Lactalis a annoncé ce lundi un bond de 32% du prix du lait payé à ses éleveurs producteurs par rapport à il y a un an. La tonne atteint un record, 490 € les mille litres, toutes primes et qualités confondues. Un coup de pouce de l'entreprise basée à Laval pour faire face à l'inflation générale, notamment de l'énergie.

ⓘ Publicité

"C'est un prix qui est en évolution, certes, et qui va nous permettre de mieux couvrir nos coûts de production. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi, nuance Fabrice Deshayes, agriculteur à Désertines dans le Nord-Mayenne et vice-président de l'association des producteurs de lait Pays de la Loire Bretagne Lactalis, et c'est un prix qui va devoir aussi évoluer dans les mois à venir pour que ça reste viable sur nos exploitations. Donc c'est une avancée et on espère que le groupe laitier va s'inscrire dans cette évolution de prix du lait."

Le directeur général de la communication du groupe Lactalis Christophe Piednoël se satisfait de son côté d'un record pour les éleveurs. Mais il faut maintenant que la grande distribution augmente le prix d'achat du lait et des fromages Lactalis, afin que l'entreprise puisse faire face à la hausse de ses coûts de productions.

On est devant un mur absolument inédit de coûts énergétiques pour le groupe Lactalis. Nous allons passer de 500 millions d'euros à 1 milliard d'euros de coûts énergétiques. Et donc tous ces coûts, il faut absolument qu'ils soient répercutés. Ils le sont mieux dans d'autres pays qu'en France.

Le groupe Lactalis compte demander une hausse de 15 % à la grande distribution pour 2023. Des négociations sont en cours. Un camembert à 2 € aujourd'hui pourrait coûter 30 centimes plus cher dans quelques mois.