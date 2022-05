"C'est une catastrophe" : en Dordogne, la fin des menuiseries Grégoire inquiète habitants et commerçants

Les 236 salariés des Menuiseries Grégoire vont être licenciés, après la liquidation de l'entreprise historique de la Vallée de l'Isle. A Montpon-Ménestérol, c'était la plus grosse usine du coin. Commerçants et riverains craignent un cataclysme pour la commune.

A la terrasse de La Salsa, un snack-bar sur la départementale 6089, la route de l'usine, Nicolas et Mickaël partagent leur dernier poulet-frites. 25 et 26 ans, ils sont tous les deux des "Grégoire", des ouvriers de l'usine de Saint-Martial-d'Artenset : "On fête notre départ. Parce qu'après, on va plus se voir", sourit tristement Nicolas : "On est licenciés. Lui il est de Libourne, et moi du Pays Basque. Je vais retourner là-bas, pour chercher du travail dans le grand Sud-Ouest". Dans quelques jours, il rendra sa maison en location.

Les Grégoire, une fierté pour Montpon

Le tribunal de commerce a prononcé jeudi 28 avril la liquidation des Nouvelles Menuiseries Grégoire, annonçant le licenciement des 236 salariés de l'immense site de 33 hectares. Une usine historique, qui a fait pendant longtemps la fierté de la Vallée de l'Isle : "Ils étaient numéro 1 en France, ça partait de Montpon pour vendre dans toute l'Europe", se souvient un client. Comme le dit la gérante du snack, "ça va faire très mal. Déjà, en 2018 pour le premier plan social on l'avait senti, alors cette fois...". A l'époque, 150 salariés étaient partis. Les "Grégoire" constituent une grande partie de sa clientèle le midi.

Beaucoup de vieilles personnes ici, ils ont bossé chez Grégoire. Ca les fout en l'air de voir tout ça. C'est eux qui l'ont construite, cette usine

- Guillaume, au Café du théâtre

La plupart des commerçants de Montpon disent la même chose. Au Proxi, chez le marchand de journaux, où on n'a rarement autant vendu de "Sud Ouest" que ce vendredi. Au Café du théâtre, le bar-PMU près du cinéma, Jacques le patron a la mine des mauvais jours : "Ca va être, du chômage, la disparition des familles aussi, qui vont partir ailleurs. Vous enlevez Vauclaire, vous enlevez Grégoire, il reste quoi à Montpon ? Il ne reste rien".

"Vous enlevez Vauclaire et Grégoire, il reste quoi ici ?"

Les Grégoire habitent tous le coin. Moulin-Neuf, Ménesplet, jusqu'à Mussidan."Des usines comme celle-là, elles ont amené une population qui a construit dans cette vallée, dans ce territoire", raconte Dominique Leconte, le maire de Saint-Martial-d'Artenset. "Ils ont bougé une fois dans leur vie pour aller vivre à côté de l'usine, ils font vivre les comités des fêtes, ils sont impliqués. Et c'est pas 236 salariés qu'on perd là. C'est 650. Les Grégoire, il y a encore quelques années, c'était 650 salariés."

Au Café du théâtre, Guillaume, un habitant, montre la une du journal : "La fin des menuiseries". Ca le touche : "A Montpon, on ne connaît pas une personne qui n'a pas travaillé à Vauclaire, ou chez Grégoire. J'ai mon beau-père qui habite à Saint-Martial, tous les dimanche je vais manger chez lui. On passe devant l'usine Grégoire, chaque fois il tourne la tête, et il regarde. Il a passé 29 ans là-bas. Il ne dit rien. Mais ça le déphase. Beaucoup de vieilles personnes qui vivent ici, ils ont bossé chez Grégoire. Ca les fout en l'air de voir ça. C'est eux qui l'ont construite, cette usine. C'est Monsieur Grégoire, mais c'est eux aussi".