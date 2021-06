"C'est une fierté" : les salariées de l'atelier solidaire Pere Pigne s'affichent dans le métro parisien

C'est une photo sobre, en noir et blanc, avec une trentaine de salariées tout sourire, affichée en 4X3 dans le métro parisien. L'atelier solidaire de couture Pere Pigne, créé en 2019 pour aider les femmes gitanes du quartier Saint-Jacques, à Perpignan, à trouver un travail, fait l'objet d'une campagne de publicité dans la capitale depuis quelques semaines. C'est par l'intermédiaire d'un de leurs clients que l'entreprise a pu obtenir ces affiches, qui mettent en avant les salariées et le logo de la marque dans plusieurs arrêts de métro.

"Ah là, vous ne pouvez pas me louper ! Je suis là, regardez comme je suis trop contente d'être là", s'extasie Céline, en pointant du doigt sa tête sur la photo de l'affiche, au premier rang. Avec sa fille Cindya, elles travaillent depuis quelques mois chez Pere Pigne. "Je n'y croyais pas au départ, je pensais que c'était une blague", assure Cindya. "Par rapport à mon parcours personnel, c'est une fierté. Si je remonte trois ou quatre mois en arrière, je ne me voyais pas comme ça. Et là, de me voir travailler maintenant, d'être affichée dans le métro parisien, c'est ma motivation pour me lever tous les matins."

Montrer l'exemple

De la motivation, mais aussi de la reconnaissance. Lara est en train de contrôler un masque sur un établis jonché de tissus. L'atelier Pere Pigne a notamment pu se développer grâce aux commandes de masques pendant la crise sanitaire. "On est dans une petite ville où le métier de couturière n'est pas très courant", explique-t-elle. "Donc c'est important de montrer qu'ici aussi, on peut faire de la couture parce que Paris, c'est quand même la ville de la mode et de la couture."

L’atelier solidaire Pere Pigne, à Perpignan, emploie une soixantaine de salariées. © Radio France - Bastien Munch

Un bon moyen de se faire connaitre donc, mais aussi de montrer l'exemple. "Ça peut aussi donner envie aux patrons de pousser des gens à avoir un projet professionnel, des formations et un métier", continue Lara. "Donc ça peut montrer à tout le monde qu'on peut faire quelque chose de nos mains sans avoir de capacités ou de formations spécifiques en entrant dans l'entreprise."

Redorer l'image de l'insertion

Avec cette campagne d'affichage, Hiba, encadrante à l'atelier Pere Pigne, espère surtout changer le regard de la population sur les entreprises d'insertion. "En général, quand on parle d'insertion, les gens ont tendance à croire que ce sont des cas soc', des exclus de la société, mais pas du tout", indique la jeune femme. "Et c'est vrai que le fait que les salariées se retrouvent en photo dans le métro à Paris, elles sont fières de travailler dans une entreprise d'insertion. Quand j'ai des clients qui viennent à la boutique ou voir l'atelier et qui me disent qu'ils nous ont vues dans le métro à Paris, c'est une vraie fierté."

C'est aussi de la bonne publicité pour l'atelier. "On se dit qu'un patron à la recherche de T-shirts va peut-être passer devant l'affiche et remarquer qu'il y a une entreprise locale qui les fabrique à Perpignan, et il va peut-être nous démarcher... Ça ne peut qu'être bénéfique pour nous !", s'enthousiasme Hiba.L'atelier Pere Pigne est d'ailleurs toujours en attente de nouveaux appels d'offre. Celui en cours pour des masques finira à l'automne.