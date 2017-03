"C’est une grande satisfaction" : l’Office de tourisme de Châteauroux-Métropole va passer en deuxième catégorie

Alexis Rousseau-Jouhennet, le directeur de l’Office de tourisme de Châteauroux-Métropole, a annoncé ce matin sur France Bleu Berry qu’elle allait progresser dans le classement des offices de tourisme.

"C’est une vraie satisfaction. On attend incessamment sous peu une bonne nouvelle de la préfecture de l’Indre", a déclaré Alexis Rousseau-Jouhennet, le directeur de l’Office de tourisme de Châteauroux-Métropole, alors qu’il était l’invité de France Bleu Berry, mardi 14 mars, pour lancer la nouvelle saison. L'office devrait passer en catégorie deux, une progression qui n'est pas encore actée, mais qui n'est qu'une question de jours, selon lui.

Ça fait six ans que l’Office de tourisme avait perdu son classement, ou du moins qu’elle n’avait pas ré-initié une procédure pour être de nouveau labellisée, suite à la réforme des classements des offices de tourisme donc on était à trois étoiles. Là, on va être en catégorie deux sur trois. – Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de l’Office de tourisme de Châteauroux-Métropole

Pour comparaison, les offices de troisième catégorie sont des "structures de petite taille", réalisant les missions fondamentales uniquement, selon l’arrêté du 9 janvier 2013 du ministère de l’Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Les offices de deuxième catégorie sont de taille moyenne, "intervenant dans une zone géographique représentative d’un bassin de consommation", avec des services variés, une publicité ciblée.

Ça nous apporte un niveau d’accueil garanti, pour les touristes, les visiteurs, avec un certain nombre de critères en termes d’ouverture, de personnel, de traduction, d’animations et d’événements mis en place. – Alexis Rousseau-Jouhennet, directeur de l’Office de tourisme de Châteauroux-Métropole

Mais le directeur a déjà en ligne de mire la première catégorie, "le must en termes d’accueil". L’année 2017 sera consacrée à développer une charte de qualité d’accueil afin de monter encore en gamme. Selon le ministère, les offices de première catégorie ont une équipe renforcée et déploient "une promotion d’envergure nationale ou internationale dans un bassin de consommation". L'office castelroussin a d'ailleurs déjà lancé des campagnes pour attirer un publique britannique, notamment, et fidéliser les Néerlandais qui viennent toujours autant.

Alexis Rousseau-Jouhennet a également annoncé que les nouvelles brochures pour la saison touristique 2017 étaient à l'impression. Quant au déménagement de l'office, le fameux serpent-de-mer, il faudra encore attendre quelques temps avoir d'avoir des informations précises.