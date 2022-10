"C'est une page qui se tourne" : les magasins Camaïeu de Dordogne baissent le rideau

Le géant du prêt-à-porter est placé en liquidation judicaire. 2.600 salariés se retrouvent au chômage. En Dordogne on compte trois magasins à Marsac, Trélissac et Bergerac. Ils fermeront définitivement ce soir.

Il y a du monde, beaucoup plus que d'habitude ce matin. C'est Jacqueline qui le dit. Tous les jours, elle vient faire ses courses au Leclerc à Trélissac, et de temps en temps elle s'arrête au Camaïeu, c'est sur le chemin. Ce matin, il y a la queue à la caisse. "C'est parce qu'ils ferment, je l'ai vu à la télé", souffle Jacqueline. Le géant du prêt-à-porter est placé en liquidation judiciaire. Et comme les 500 magasins de l'enseigne, les boutiques de Trélissac, Marsac et Bergerac vont fermer ce samedi soir.

2.600 salariés sur le carreau

Liliane a acheté des pulls, quelques teeshirts. Elle sait que c'est le dernier jour. Dans son placard, il y a du Camaïeu à tous les étages. D'ailleurs son pull bleu avec des jolis sequins, "c'est Camaïeu". Son pantalon bordeaux aussi, "c'est Camaïeu". "Qu'est-ce que vous voulez... La vendeuse m'a dit, bah nous on va rebondir ! Bon c'est vrai, elle est jeune et puis il y a de la demande, mais bon quand même c'est triste", dit-elle.

"Quand j'étais ado je m'habillais essentiellement chez Camaïeu : des pantalons, des robes, des petits hauts... Pas plus tard qu'hier, j'ai fait un tri et j'ai trouvé des vêtements Camaïeu que j'ai transmis à ma fille. C'est émouvant parce que c'est une page qui se tourne... On ne pourra plus faire ça, c'est l'enseigne coup de coeur qui s'en va", ajoute Virginie.

Avec le placement en liquidation judiciaire, 2.600 salariés se retrouvent sur le carreau. Le ministre délégué à l'industrie Roland Lescure a promis que l'Etat accompagnerait les salariés un à un, mais ici, personne n'y croit vraiment. Les quatre vendeuses du magasin refusent de parler au micro, c'est trop frais, c'est arrivé trop vite. Et même si elles gardent le sourire devant leurs clients, elles savent que ce soir, elle baisseront le rideau. Pour la dernière fois.