"C'est une révolution industrielle" : Stellantis inaugure sa première usine de moteurs électriques à Trémery

Ils ont juste changé de bâtiment, pourtant leur travail n'a plus rien à voir. Les 180 salariés de l'usine Emotors de Trémery, pour la plupart issus du site Stellantis voisin , produisent en série, depuis le mois septembre, des moteurs électriques de catégorie M3. Le groupe Stellantis a inauguré, lundi 19 décembre, ce premier site de production de moteurs électriques. Emotors est co-géré par deux entreprises : Stellantis, né de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, et Nidec, fabricant japonais de moteurs électriques. Avec la première ligne de production, 200.000 moteurs par an sont produits. Le constructeur automobile compte dépasser le million de moteurs fabriqués chaque année à partir de 2024.

ⓘ Publicité

Car Stellantis devra se convertir au tout électrique avant 2035, date à partir de laquelle l'Union européenne a acté cet automne la fin de toutes les voitures thermiques neuves. Dans son plan stratégique, le groupe indique vouloir arriver à 100% de véhicules électriques en Europe dès 2030. Leurs moteurs électriques seront intégralement fabriqués en France, contrairement aux moteurs thermiques, dont la plupart des pièces proviennent d'Asie. Pour y parvenir, les salariés d'Emotors ont été formés à ces nouvelles compétences. Plus de 15.000 salariés ont pu suivre une formation, 6.000 heures de cours dédiés à l'électrique ont été prodigués à Trémery.

Les moteurs électriques M3 sont produits en série à Trémery depuis le mois de septembre. © Radio France

À lire aussi Alsace : la nouvelle Peugeot 408 sera produite à Mulhouse

Des "vases communicants" avec le thermique

Mais plusieurs syndicats s'inquiètent des pertes d'emplois dans cette transition vers une tâche qui nécessite moins de personnels. Pour Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, cela dépendra surtout de la demande. "Si le véhicule électrique monte plus vite que prévu parce que son prix est abordable et qu'il y a de nombreuses bornes de recharge, on devra fabriquer plus de moteurs électriques que ceux qui sont actuellement dans le plan. À l'inverse, si ce n'est pas le cas, on sera chargés de fabriquer plus de voitures hybrides." Le PDG de Stellantis appelle aussi l'Union européenne à généraliser les zones à faible émission, pour inciter les clients à se tourner vers l'électrique.

Carlos Tavares demande aux acteurs publics de faire le maximum pour inciter les gens à acheter une voiture électrique. © Radio France

"Ne sachant pas prévoir l'avenir, on essaie de créer des vases communicants pour trouver des solutions pour tout le monde à l'arrivée", continue le DG de Stellantis. "Mais c'est aussi vrai de constater que nous sommes dans une transformation, pas dans une addition des deux mondes. Il faut que nos salariés prennent toutes les opportunités qui se présentent à eux pour aller travailler dans l'usine de moteurs électriques ou de batteries, qui est juste à côté. C'est important qu'il fasse partie de ce qu'on appelle une 'révolution industrielle'".

Les salariés ont eu droit à une formation pour apprendre le travail sur une chaîne de production de moteurs électriques. © Radio France

La Moselle à la pointe

Et il faut même aller plus loin selon le ministre chargé de l'Industrie, Roland Lescure, en visite sur le site pour l'inauguration. "Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va prendre des moyens", explique-t-il. "On est évidemment prêts à le faire. On doit aussi réformer en profondeur notre système éducatif, de manière à rapprocher l'école de l'entreprise et de l'industrie, et vice-versa." Selon Roland Lescure, "on a besoin de techniciens de maintenance, de soudeurs, d'ingénieurs, d'électro-mécaniciens... Et tout ça est en cours !"

Le ministre chargé de l'Industrie Roland Lescure assure vouloir accélérer la formation des apprentis, dès le plus jeune âge. © Radio France

À terme, Trémery pourrait devenir le pôle central du moteur électrique en Europe. "Ça peut, puisque c'est pour l'instant le seul pôle de fabrication de moteurs électriques que nous avons décidé", confie le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares. "À condition qu'on soit assez performant sur le coût et la qualité. C'est aussi simple que ça !" Les moteurs produits à Trémery sont plus petits, plus économes et avec une plus grande durée d'autonomie. Par exemple, la nouvelle DS3 pourra rouler 63 kilomètres de plus. Ces moteurs électriques seront ensuite intégrés sur toutes les nouvelles générations de véhicules de marque Stellantis. Mais Emotors ne restera pas dépendant d'un seul groupe. Dans les prochaines années, la co-entreprise devrait s'exporter à l'international.

Le président de la région Grand Est Jean Rottner et le ministre chargé de l'Industrie Roland Lescure ont accueilli le DG de Stellantis Carlos Tavares. © Radio France

La première ligne de production permet pour l'instant de fabriquer 200.000 moteurs électriques par an. © Radio France

Désormais, toutes les pièces sont fabriquées en France. © Radio France

À ce jour, plus de 100 millions d'euros ont été investis sur le site de Trémery. © Radio France

Le bâtiment de la nouvelle usine Emotors s'étend sur 30.000 mètres carrés à Trémery. © Radio France