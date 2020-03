"C'est une tragédie" : les entrepreneurs lorrains touchés de plein fouet par le coronavirus

La détresse des entrepreneurs lorrains était palpable ce vendredi 13 mars dans les locaux de la Chambre de commerce et de l'industrie de Meurthe-et-Moselle. Une réunion de crise, en présence de l'ensemble des représentants des chambres consulaires, du maire et du préfet, était organisée pour présenter les dispositifs mis en place face à la crise sanitaire du coronavirus. "Une tragédie", selon les termes du traiteur lorrain Alain Marcotullio.

Chômage partiel et report de charges

"A l'heure actuelle, nous sommes à -95% d'activité, déplore Nadia Savonnière, gérante d'un hôtel-restaurant à Méréville. Normalement, au niveau d'un mois, je suis à 40 000 euros. Sur les quinze premiers jours de mars, je ne suis même pas à 10 000 euros. Même pas." A partir de la semaine prochaine, ses cinq salariés seront en chômage partiel, une mesure financée à 100% par l'Etat. La cheffe d'entreprise est également en train de négocier avec ses banques pour une autorisation de découvert. "Pas de deux mille ou trois mille euros, mais de dix mille ou vingt mille", précise Nadia Savonnière.

Alors que le traiteur Alain Marcotullio subit une cascade d'annulations depuis deux semaines, l'entrepreneur milite pour une exonération de charges. "Le secteur de l'événementiel est en première ligne. C'est une crise, voire une guerre. Il faut la passer. Les autorités vont creuser des tranchées pour nous protéger, maintenant il faut préparer les armes et tuer le virus."

On s'inscrit dans une logique de plusieurs mois, et non de plusieurs jours - François Pélissier de la CCI

Comme les autres chefs d'entreprises, Alain Marcotullio se prépare à une longue crise. Le président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Meurthe-et-Moselle confirme, d'ailleurs, cette perspective. "On s'inscrit dans une logique de plusieurs mois, et non de plusieurs jours", indique François Pelissier. "C'est pour cela que nous, chambres consulaires, devons les accompagner pour anticiper sur les difficultés que les entreprises vont rencontrer".

Pour cela, un numéro vert est désormais actif : le 03 83 28 88 33. Derrière, une équipe de conseillers dédiée à l’écoute, au recensement et à la facilitation des démarches à l’instruction des dossiers de demande d’aides est mobilisée. Les chambres consulaires s'engagent également à faire un point hebdomadaire sur la situation.