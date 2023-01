"C'est une trahison", les femmes grandes perdantes, mobilisées contre la réforme des retraites

Edith, avec les jumelles Laëtitia et Sabrina travaillent dans l'administration chez Man Energie "on perd 8 trimestres par enfant, c'est une trahison et une discrimination"

Ouvriers aux Chantiers de l'Atlantique, salariés d'Airbus, de la raffinerie de Donges, de la centrale de Cordemais, dockers mais aussi cadres, commerçants, soignants, enseignants. Secteurs publics et privés ensembles sous la bannière intersyndicale pour dire non à la retraite à 64 ans. Entre 14000 et 18000 manifestants dans les rues de Saint-Nazaire ce mardi 31 janvier avec aussi de nombreuses femmes dans les cortèges. Les quinquagénaires notamment, grandes perdantes avec cette réforme.

ⓘ Publicité

loading

Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à avoir suffisamment de trimestres cotisés pour partir à 62 ans ou même avant grâce aux 8 trimestres par enfant. "Des trimestres qui s'annulent, qui s'effacent puisqu'on nous prolonge le temps de travail. J'ai 59 ans, je voyais le bout du tunnel et là, au dernier moment, on me dit, non pas du tout! Le marathon n'est pas terminé. Psychologiquement et physiquement, c'est dur" raconte Laëtitia, qui travaille dans les bureaux chez Man Energie avec sa soeur jumelle. Sabrina qui parle, elle, d'un sentiment de "trahison, d'injustice". Edith, plus jeune, 45 ans, ne décolère pas : "je perds les 8 trimestres de ma fille. J'en ai encore pour 19 ans. Mais même dans les bureaux, on est épuisés. La charge mentale, on n'en parle pas. Dans quel état je vais finir ma carrière"?

Certaines manifestent pour la première fois. Ce ne sera pas la dernière.