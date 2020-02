C'est unique en France, le Stade des Alpes va être géré par les clubs élite de foot et de rugby de Grenoble

Le Stade des Alpes, propriété de la Métropole de Grenoble, sera géré en direct par le GF38 et le FCG, les clubs professionnels de football et de rugby quand la délégation de service public de la société Sogestal se terminera fin octobre 2020. Un modèle de gestion unique en France pour un stade.

Grenoble, France

Une nouvelle structure Interclubs avec le GF38 et le FCG au premier novembre

Le Stade des Alpes, inauguré en 2008 à Grenoble, était géré depuis 2012 par la société Sogestal, choisie comme délégataire de service public il y a 8 ans pour faire vivre cet équipement métropolitain.

A la fin de son contrat fin octobre, la Métro va confier la gestion du stade, et pour 10 ans, à une structure interclubs qui réunira le GF38 (club grenoblois qui joue en Ligue 2 de football) et le FCG (club grenoblois qui évolue ProD2 de rugby). A charge pour cette nouvelle structure de développer et d'animer le Stade des Alpes, à travers leurs matchs de championnats mais aussi d'autres événements.

Un modèle de gestion unique en France pour un stade

Ce modèle de co-gestion a été présenté ce mercredi à la presse, et sera soumis au conseil métropolitain ce vendredi 7 février. La cohabitation à l'année de 2 clubs professionnels de 2 disciplines différentes au Stade des Alpes était déjà originale depuis 2014 . Mais la gestion directe et conjointe de l'équipement est sans précédent en France.

Au départ dédié au football, le stade a accueilli le FCG en résidence à partir de 2014, à l'instigation du nouveau maire de Grenoble Eric Piolle, et du nouveau président de la Métropole Christophe Ferrari, pour amortir le coût de cet équipement très cher pour la collectivité.

Tout le monde s'y retrouve -Christophe Ferrari, président de la Métropole de Grenoble

Cette cohabitation sportive un peu houleuse dans ses premières années aboutit aujourd'hui à une co-gestion où "tout le monde s'y retrouve", pour reprendre les mots de Christophe Ferrari : "Moins de coût pour la métropole, les économies sont réinjectés en investissements sur l'équipement. Et puis surtout,deux clubs qui doivent imaginer un beau projet sportif, à la fois pour le foot, à la fois pour le rugby". Le président de la Métro prévoit qu les coûts de fonctionnement vont être quasiment divisés par deux (ils vont passer d'1.4 million à 700 000 euros)

De gauche à droite : Jean-Luc Médina pour le GF38, Yannick Belle, vice-président et Christophe Ferrari pour la Métro, Nicolas Cuynat pour le FCG © Radio France - Véronique Saviuc

On revient de loin, il y avait de telles divergences ! -Jean-Luc Médina, avocat du GF38

_"On revient de loin", confie Jean-Luc Médina, l'avocat du GF38 qui représentait le président Stéphane Rosnoblet à cette présentation. "Cela paraissait impossible. Les problèmes juridiques étaient tels ! Les intérêts divergents étaient tels ! Mais il y a eu un "alignement de personnes", comme on parle d'alignement de planètes, qui ont rendu la chose possible. Et on est arrivés en peu de temps à ce que les intérêts soient devenus convergents. "_

Piloter le stade des Alpes est une belle vitrine pour nous -Nicolas Cuynat, président du FCG

"Nous n'avions pas d'autres choix que de jouer au Stade des Alpes dans les prochaines années", explique de son côté le nouveau président du FCG Nicolas Cuynat. "Donc aujourd'hui, piloter le stade, c'est une belle vitrine pour nous, pour l'attractivité du club. Les seules questions qui se posaient étaient techniques: la pelouse, le calendrier. Mais à partir du moment où l'état d'esprit était de trouver des solutions, ça a été plutôt facile".

Une pelouse bientôt chauffée et "hybride"

Parmi les solutions trouvées, la pelouse du Stade des Alpes va être changée cet été. D'abord elle sera désormais chauffée par un réseau d'eau chaude en sous-terrain (comme un chauffage au sol dans une maison particulière) pour permettre de jouer au coeur de l'hiver, même par grands froids. Mais surtout, la pelouse "renforcée" depuis un an et demi pour mieux résister aux assauts des piliers du rugby va être remplacée à la fin de la saison, par une pelouse "hybride". "On sait que c'est très difficile pour des footballeurs, qui ont besoin d'une surface plane pour être techniquement plus justes, de passer derrière des joueurs de rugby", rappelle l'entraîneur du GF38 Philippe Hinschberger. "D'où l'intérêt du terrain hybride. C'est une pelouse plus solide où l'on ajoute des racines et des brins synthétiques. Il n'y a plus de phénomènes d'arrachages, de mottes. Elle est plus résistante aux piétinements, et à ces beaux bébés qui passent dessus une heure et demie !"

44 rencontres sportives professionnelles et 550 000 spectateurs en 2019 au Stade des Alpes © Radio France - Véronique Saviuc

44 rencontres sportives professionnelles en 2019

Pour le calendrier, "on sait déjà faire", affirment les responsables des clubs, "les ligues de football et de rugby sont maintenant plus attentives à éviter l'entrecroisement des matchs". Sachant qu'il est toujours possible de délocaliser une rencontre sur une pelouse voisine si besoin.

Avec 44 matchs du GF38 et du FCG pour les championnats de foot et de rugby en 2019, le stade des Alpes est le stade français qui a accueilli le plus de compétitions sportives professionnelles . 550 000 spectateurs se sont assis dans ses tribunes l'année dernière, ce qui fait de l'équipement métropolitain le deuxième en Isère en terme de fréquentation, derrière le château de Vizille.

21 millions d'euros investis sur 10 ans

21 millions d'euros vont être investis en 10 ans sur l'équipement : 6 millions étaient déjà prévus, et 15 nouveaux millions vont s'ajouter à travers un PPI, un Programme Pluriannuel d'Investissements, abondé à la fois par la Métropole (13 ME) et par la structure Interclub (2 ME).

Ces investissements permettront, en plus du changement de pelouse, de moderniser le stade, de rénover les salons sud, et aussi de tester de nouveaux marquages innovants. On parle d'expérimenter par exemple le marquage aux leds, pour modifier rapidement les lignes au sol d'un match à l'autre pour le foot ou le rugby. Aujourd'hui, ces marquages sont réalisés à la peinture.