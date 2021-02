"C'était ça ou le suicide" : un commerçant de Publier en Haute-Savoie est en grève de la faim depuis 3 jours

Sur les bords du Léman en Haute-Savoie, un commerçant entame ce mardi son 4e jour de grève de la faim. Pierre Bavoux tient un magasin de sport sur la zone commerciale Shop'in à Publier près d'Évian. Un centre commercial fermé depuis une semaine comme quelques 400 autres (25.000 magasins au total) dont la surface dépasse les 20.000 mètres carré, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Depuis trois jours Pierre Bavoux ne s'alimente plus et dort sur un canapé près de son bureau. "Je ne sortirai pas, il faudra venir me chercher". © Radio France - Marie AMELINE

Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour sauver mon business.

Samedi dernier, après avoir bravé durant 4 jours l'interdiction d'ouvrir, et reçu vendredi la visite des gendarmes, Pierre Bavoux a décidé d'entamer une grève de la faim. Le commerçant de 62 ans s'est enfermé dans son magasin et ne sortira qu'une fois celui-ci autorisé à rouvrir. "Il faudra venir me chercher, je ne sortirai pas avant."

Prendre en compte le trafic plutôt que la surface

Pierre Bavoux vit d'autant plus mal la situation que son magasin n'est pas dans la galerie marchande du centre commercial, il a une entrée indépendante qui donne sur le parking, et surtout, selon lui : "Cette fermeture imposée sur un critère de surface est injuste et stupide. Ils auraient dû prendre en compte le trafic, les volumes de clientèle, plutôt que les mètres carrés. Ici, dans la galerie commerciale Shop-in, il y a _6 boutiques fermées sur une vingtaine, car le centre commercial allait mal déjà avant la Covid-19_, il y a une cafétéria sous le coup d'une fermeture administrative, il y a des bureaux et des réserves, plus les Suisses qui ne viennent plus car limités dans leurs courses à un rayon de 30 km à partir de la frontière. Donc la fréquentation n'est pas énorme.

Une situation d'autant plus difficile à vivre quand il regarde ce qu'il se passe dans les villes voisines :