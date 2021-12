"On en est très fier" : le tout premier marché de Noël de Montargis a attiré 12.000 curieux

"Je n'en avais encore jamais fait de ma vie". Lily, 18 ans, déambule entre les 14 chalets du marché de Noël de Montargis, le tout premier installé dans la commune entre ce 17 et ce 24 décembre. La jeune femme est venue de Lorris, à 25 km de là, pour s'offrir "un parfum et une fleur d'ambiance, qui sentent très bon". Sa mère Mireille, qui l'accompagne, salue un premier marché de Noël montargois "très bien fait".

Ces deux Loirétaines ne sont pas les seules satisfaites de l'expérience : les exposants ont également le sourire. Lamia, dont c'est le premier marché de Noël, tient le stand "La fée du shopping", où elle propose des "bougies gourmandes faites à la main, des fleurs parfumées et des coffrets beauté". À l'heure du bilan, la commerçante se dit "agréablement surprise" d'avoir vu sa marchandise "partir comme des petits pains. J'ai parfaitement atteint mon objectif, et même un peu plus", précise Lamia, ravie "que ses produits aient plu aux clients".

La mairie veut un marché de Noël chaque année

Au stand d'à côté, Franck Scolca se réjouit d'avoir pu "promouvoir sa marque" de voitures en terre et en argile modelées à la main, les "Kikinettes". Originaire de Seine-et-Marne, l'artisan a souhaité participer au marché de Noël de Montargis afin de "se faire connaître dans le Loiret, qui est tout de même un département voisin. Ça s'est très bien passé, j'ai même eu des commandes", souligne-t-il.

Au total, quelque 12.000 personnes ont fréquenté le marché de Noël de Montargis lors de sa semaine d'ouverture. "On est plutôt content de ce chiffre", assure Timothy Bree, manager du centre-ville. "C'était important d'offrir aux Montargois et aux habitants de l'agglomération un beau marché de Noël". La mairie avait également pour objectif de soutenir les commerçants locaux, majoritaires parmi les exposants : "Suite au Covid-19, nous voulions mettre en place des marchés pour les producteurs et artisans qui ne travaillaient plus. Pour certains, c'était leur premier marché de Noël, et nous sommes très fiers de les avoir accompagnés", conclut Timothy Bree. La mairie souhaite désormais pérenniser l'événement chaque année.