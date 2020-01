"C'était ma dernière manifestation," Eric Drouet annonce qu'il quitte le mouvement des "gilets jaunes"

Paris, France

L'une des principales figures des "gilets jaunes", Éric Drouet, a annoncé ce vendredi soir dans une vidéo publiée sur Facebook qu'il quittait le mouvement lancé il y a plus d'un an dans toute la France. "C'était ma dernière manifestation. C'était quelque chose que j'avais programmé", dit-il à la fin de la manifestation ccontre la réforme des retraites.

Identifié comme un des porte-paroles des "gilets jaunes", Éric Drouet se plaint d'avoir reçu _"certaines menaces_" provenant de "personnes assez virulentes dans ce mouvement". Mais il en profite pour "remercier toutes les personnes, tous les gilets jaunes avec qui on a pu avoir énormément d’échanges, qui se sont battus jusqu’au bout et qui sont encore dans le mouvement. C'est quelque chose de très beau, je m'en souviendrai toute ma vie".

Une première mise en retrait en avril dernier

En avril dernier déjà, le chauffeur-livreur avait décidé de se mettre en retrait du mouvement des "gilets jaunes" à cause de la fatigue et des insultes que lui et ses proches recevaient. C'est aussi pour ne plus subir les menaces qu'il choisit de se retirer aujourd'hui, Eric Drouet estime que c'est son "avis critique sur des manifestations déclarées qui ne nous faisaient pas avancer" qui l'a exposé à "des menaces sur [sa] vie privée". "Pour toutes ces raisons, il n'y aura pas de retour en arrière", conclut-il.