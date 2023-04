"C'était ma famille", l'émotion des salariés de Fleury Michon dont l'usine ferme à Plélan-le-Grand

Clap de fin chez Fleury Michon. L'usine de Plélan-le-Grand en Ille-et-Vilaine baisse le rideau en cette fin de semaine, deux mois après la décision de la direction du groupe de fermer son antenne brétillienne , pour pallier des difficultés financières. Ce jeudi 18 avril, toujours pas de repreneur, résultat une centaine de salariés perdent leur emploi, certains ont consacré une grande partie de leur vie à cette usine.

ⓘ Publicité

Déception et tristesse pour les salariés

C'est le milieu de la semaine, pourtant le parking de l'usine locale de Fleury Michon - Les Charcuteries cuisinées de Plélan (CCP) - est quasiment vide. Pascal* badge le portail pour la dernière fois, après 27 ans passés à l'usine, un carton sous le bras avec les dernières affaires qui trainaient :"Je pensais finir ma carrière ici. J'ai rendu pas mal de services, quand ils avaient besoin de moi, même si j'étais en vacances, j'étais capable de revenir. Quand on a su ça, ça nous a mis un coup, maintenant, on se ressaisit et y'a plus qu'à retrouver du boulot".

La pilule est difficile à avaler pour ces salariés qui perdent beaucoup en ce mois d'avril, un travail, mais aussi un quotidien auquel certains étaient habitués depuis plusieurs décennies :"C'est dur, c'était ma famille. Je venais au boulot avec le sourire, sauf sur la fin".

L'usine Fleury Michon Plélan-le-Grand (35) produisait principalement des jambonneaux et de la mousse de canard. © Radio France - Valentin Belleville

Depuis plusieurs semaines, l'usine tourne au ralenti, la motivation n'est plus là. "Tout ça, c'est du gâchis" lâche Hubert, gestionnaire de flux, avec amertume : "On ne les a jamais laissés tomber, on a toujours fait notre travail. En 31 ans de travail, j'ai dû avoir deux mois d'arrêt, j'ai jamais laissé tomber les copains. Quand j'étais en arrêt, c'est que j'avais vraiment de gros problèmes de santé".

Une proposition de mobilité en Vendée

La direction a proposé aux volontaires de venir travailler dans l'usine située en Vendée, mais la plupart ont refusé. C'est le cas de Bertrand, 46 ans dont 12 chez Fleury-Michon :"Ma vie est en Bretagne avec ma femme et ma fille, elle n'est pas là-bas. Si c'est aller là-bas et être déprimé, je ne vois pas l'intérêt. C'est dur, mais après, on va faire face, on n'aura pas le choix de toute façon". Sonné, mais pas abattu, Bertrand avoue que la donne sera surement différente dans les jours qui viennent.

L'usine Fleury Michon de Plélan-le-Grand (35), fêtait cette année ses 20 ans. © Radio France - Valentin Belleville

Selon le syndicat CFDT Agri-Agro 35 qui suit le dossier, les négociations entre les partenaires sociaux et la direction vont se poursuivre jusqu'à au moins la fin du mois de mai.

*nom d'emprunt