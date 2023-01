"C'était pas la féerie pour nous ! " : à Colmar les habitants soulagés après la fin du marché de Noël

Les chalets sont encore installés mais...vides. C'est un ouf soulagement pour les habitants du centre-ville de Colmar. Le marché de Noël a fermé ses portes le 29 décembre, la ville s'est vidée de ses touristes, même si il en reste encore et la quiétude est un peu retrouvée.

Habitants soulagés du départ des touristes du marché de Noël

Finies donc les rues barrées où il était difficile de circuler. David un habitant de l'hyper-centre peut maintenant se promener tranquillement. "La magie de Noël commence maintenant pour nous. A pied ou à vélo, il était impossible de circuler. C'était pas la féerie pour nous," détaille le jeune homme.

Les décorations de Noël sont en cours de désinstallation © Radio France - Guillaume Chhum

C'est le soulagement également pour Luc. " Je suis pas un fan du marché de Noël ! Maintenant ce n'est plus la cohue et enfin on se retrouve chez nous. On ne pouvait pas se garer, ni charger et décharger les courses, il y avait trop de monde," indique le colmarien. Beaucoup d'habitants du centre rencontrés ont également eu ce constat.

Pourtant le marché de Noël de Colmar reste un "moteur" pour le tourisme. "C'est plus de 100 millions de retombées économiques pour le territoire pendant ces 36 jours, les restaurateurs font plus de 2 millions de repas," indiquait à l'ouverture de l'évènement fin novembre le maire de Colmar Eric Straumann au micro de France Bleu Alsace. Il a par ailleurs précisé que les restrictions de circulation ont toujours existé pendant ces marchés.

L'heure est au rangement dans les commerces

Quand on se balade dans le centre-ville, l'heure est à la désinstallation des décos de Noël. Sébastien, le patron d'un bar à bière vient d'enlever ses guirlandes et autres petits personnages. "On enlève nos décorations et on les met dans les cartons. On nettoie tout avec de la Javel et du vinaigre blanc. On vient de faire du sept jours sur sept intensifs et on est au bout du rouleau", raconte le commerçant.

La grande roue est en cours de désinstallation © Radio France - Guillaume Chhum

Un peu plus loin, la grande roue, grande nouveauté de cette édition 2022 est aussi en cours de désinstallation.

Cette année, le marché de Noël devrait battre des records de fréquentation. Les chiffres sont attendus dans les jours qui viennent. Le maire de Colmar a annoncé lors de ses vœux ce mardi soir au Parc Expo que la fréquentation serait en hausse de 20% par rapport à 2019, où 1,2 millions de visiteurs sont venus dans la cité de Bartholdi.

Lors de ses voeux, Eric Straumann a annoncé le maintien de la grande roue, elle sera installée du côté du plateau sportif de la montagne verte, c'est là aussi que sera déplacé aussi le marché gourmand.