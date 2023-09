"Ça a changé ma vie !" Au Blosne à Rennes, une entreprise embauche d'anciens chômeurs de longue durée

Dans le quartier du Blosnes, situé au sud de Rennes (Ille-et-Vilaine), il existe une entreprise pas comme les autres : "Blosn'Up". C'est une expérimentation faite dans le cadre du plan national "Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée". Cette entreprise embauche, en CDI, des personnes habitant le quartier et parfois privées d'emploi pendant des années. Créée en septembre 2022, l'entreprise se développe petit à petit et propose des services aux entreprises comme aux particuliers. Samedi 23 septembre, elle a ouvert ses portes à la municipalité de Rennes, une sorte de "point d'étape" après deux années d'existence.

Nathalie Appéré, maire de Rennes assise à côté de Jean-Luc Chenut, Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, a présenté cette entreprise. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Blosn'Up compte une vingtaine de salariés, tous des habitants de ce quartier populaire, comme Véronique, employée au pôle textile. Elle confectionne aujourd'hui des essuietouts pour des entreprises du secteur, après être restée plusieurs années sans travailler : "Je me suis retrouvée toute seule avec un enfant handicapé. Entre les petits boulots et rester à la maison parce qu'il n'y avait pas de garde, c'était très dur. J'arrivais à la cinquantaine et reprendre un travail à la cinquantaine, c'est compliqué. J'ai eu très peur."

Le pôle textile où travaille Véronique, salariée de Blosn'Up depuis deux ans. © Radio France - Julien Prouvoyeur

Dans le quartier du Blosne, le taux de chômage dépasse les 30%. Grégory a toujours vécu ici et il est resté pendant près de dix ans au chômage : "On a tendance à s'enfermer sur soi au bout d'un moment, à perdre confiance en soi. Et je n'étais pas à l'aise pour parler avec les gens. On fait facilement des blocages pour pas grand chose mais à un moment donné, j'ai eu un déclic." Depuis deux ans, il travaille en tant que comptable en CDI chez Blosn'Up : "Je suis de plus en plus à l'aise maintenant, ça m'a vraiment ouvert plein de choses dans ma vie !"

Le temps de travail est choisi par les salariés. Nima, maman seule de quatre enfants, travaille à temps partiel : "Je travaille de 9 heures à 12h30 ce qui me permet de conduire mes enfants à l'école, d'aller les rechercher le midi. Personnellement, ça me soulage. Je suis une maman, je vais jouer le rôle d'une mère et en même temps je vais travailler parce que je le veux !" Avec la volonté pour Nima de devenir chargée d'accueil à temps plein d'ici quelques années.