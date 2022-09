"Ça chamboule un peu tout": les centres de formation inquiets face aux économies annoncées à la rentrée

Ce pourrait être une rentrée au goût amer pour les centres de formation en apprentissage. Avant l'été, le gouvernement a annoncé une baisse de 5% en moyenne des dotations au 1er septembre pour les contrats des apprentis et alternants. Objectif : faire des économies, alors que le secteur est en plein boom grâce aux mesures très généreuses adoptées depuis cinq ans.

Certains secteurs plus inquiets que d'autres

"Nous savions déjà depuis quelques temps que ces budgets allaient être réduits, mais le nombre d'apprentis a beaucoup augmenté en cinq ans et on a fait des investissements pour pouvoir les accueillir", éclaire Jean-Luc Hoffmann, le président de la chambre des métiers d'Alsace.

Depuis une loi adoptée en septembre 2018, un organisme baptisé "France compétences" verse chaque année un "coût-contrat" aux centres de formation. Il s'élève à plusieurs milliers d'euros par apprenti et son montant varie en fonction des filières. Au mois de juin 2022, la Cour des comptes a épinglé ces mesures qui, malgré leur efficacité, ne seraient pas financées et ne bénéficieraient pas beaucoup aux jeunes ayant le plus de difficulté à s'insérer dans l'emploi.

Selon les annonces du gouvernement, le montant global versé par "France compétences" va baisser de 5%, avec un montant recalculé pour chaque filière. Certaines sont plus inquiètes que d'autres selon Jean-Luc Hoffmann : "Pour l'automobile et la mécanique, on avait déjà des coûts-contrats sous-évalués par rapport aux montants réels de formation. Si le budget baisse encore, on va avoir du mal à boucler le budget".

Ça crée de la confusion

Depuis 2018, le nombre d'apprentis en France a plus que doublé, pour atteindre 730 000 élèves en 2021. Une hausse que l'on doit aussi aux aides accordées aux entreprises qui embauchent des jeunes en apprentissage (5000 € pour étudiant mineur, 8000 € pour un majeur).

L'inquiétude pour les chefs d'établissements c'est la baisse de la qualité des formations. "On était habitués à donner des cours en petits groupes de 15, explique Sabrine Hannauer, directrice du centre de formation Filéa à Strasbourg (600 élèves). Si la baisse des dotations s'applique chez nous, on va peut-être devoir passer sur des classes à 30 élèves, à la place de deux classes de 15. On s'interroge sur le renouvellement de certaines promotions".

Pour l'instant, le flou règne sur l'application ou non de ces baisse de dotations dès le 1er septembre. "Ça crée de la confusion. On a reçu beaucoup d'appels d'entreprise qui se demandent si les aides en vigueur sont toujours en place. On doit faire beaucoup d'accompagnement. En baissant les aides, on touche non seulement les centres de formation, mais aussi les entreprises et les élèves", déplore Sabrine Hannauer.