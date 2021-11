Ça chauffe à l'approche de l'hiver pour la société de bois de chauffage Brazeco à Soulac sur mer

Il est temps de faire le plein de bûches pour l'hiver au risque de ne trouver que la bûche de Noël ! La société Brazeco alerte car elle voit ses commandes exploser : 25% d'augmentation par mois depuis le mois d'avril constate Xavier Mahieu, le PDG de cette société installée à Soulac sur mer, elle est devenue en 11 ans une référence dans le secteur

Spécialiste du bois de chauffage

Brazeco existe depuis 2009. Son PDG, Xavier Mahieu, avait la volonté au début de vendre des buches compressées, une innovation découverte en Belgique, mais aucune production n'existait en France. Après un premier essai près de Lacanau, la société décide de se rapprocher des matières premières, en Charente. Elle peut compter désormais sur deux machines pour répondre à la demande croissante : au début de l'aventure, Brazeco sortait une à deux palettes par jour, elle en est à 25 aujourd'hui.

La bûche compressée, une solution vertueuse

Brazeco met en avant la solution vertueuse que représente la bûche compressée : au lieu de couper les arbres, on récupère les sciures de l'industrie du bois détaille Xavier Mahieu, et le PDG d'ajouter qu'une bûche compressée est l'équivalent de trois bûches classiques. C'est une solution plus écologique, plus performante, et plus rentable, d'où le succès qui permet à la société de se développer : elle va embaucher deux personnes supplémentaires pour rejoindre l'équipe de cinq personnes.