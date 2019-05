C&A Clermont-Ferrand : les clients regrettent de voir disparaître un magasin ouvert depuis 40 ans

Les négociations devaient débuter ce lundi chez C&A. L'enseigne, qui envisage de fermer 14 magasins, lance un PSE, un Plan de Sauvegarde de l'Emploi. A Clermont-Ferrand, la boutique de Jaude est sur la sellette et les clients se désolent de perdre une marque emblématique, en plein centre-ville.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

A Clermont-Ferrand, l'histoire de C&A débute en 1980. Le magasin est l'un des piliers du centre Jaude, l'un des plus grands aussi. Il va employer jusqu'à 66 salariés. Aujourd'hui, il ne compte plus que 16 personnes, uniquement des femmes, dont certaines ont fait l'ouverture il y a près de 40 ans. Quant aux clients, ils sont souvent fidèles et donc forcément déçus de cette fermeture annoncée.

Un magasin qui va manquer-Jocelyne

Jocelyne, 51 ans, vient de faire un petit tour chez C&A. C'est une habituée et elle a du mal à imaginer Jaude sans sa marque préférée :"Je trouve que c'est désolant. C'est un magasin où il y a du choix, où les prix sont abordables. Je viens beaucoup m'y servir pour mes petits enfants. Ça manquera".

Agnès, cliente fidèle elle aussi, partage son avis : "c'est un magasin qui est très bien, il est bien placé, ce n'est pas très cher, pourquoi on ferme ?"

Qui a la place de C&A ?

Des rumeurs parlent de ZARA. La marque espagnole, déjà implantée au centre Jaude, va-telle reprendre le magasin de 3500 m2 ? Pour le moment, l'avenir du magasin est très flou. Le directeur du centre Jaude, Christophe Juillet, affirme ne pas pouvoir en dire plus.

Flou aussi l'avenir des salariées clermontoises. La procédure du PSE devrait s'étaler sur plusieurs mois.