C&A Clermont-Ferrand : les personnels licenciés ne savent toujours pas quand le magasin va fermer

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

C&A en fin de vie, voilà des mois que ça dure. Au printemps dernier, on apprenait que le magasin du centre Jaude, à Clermont-Ferrand, faisait partie des 14 sites appelés à disparaître en France, dans le cadre d'un plan de ré-adaptation voulu par la direction. Une fois le choc encaissé, les personnels -une quinzaine à Jaude- ont été informés d'une fermeture à la fin du mois d'octobre. Aujourd'hui, cette date n'est plus à l'ordre du jour. Alors quand ? Psychologiquement, la situation est intenable.

Des badges pour informer les clients

Souriantes et disponibles, les vendeuses du magasin restent professionnelles jusqu'au bout. Mais autour du cou, elles portent un badge avec cette inscription : "Personnel futur licencié en colère". L'une d'elles témoigne : "On a voulu faire ça pour communiquer avec nos clients, ils sont tous très déçus de perdre leur magasin C&A".

L'entrée du magasin C&A du centre Jaude à Clermont-Ferrand © Radio France - Dominique Manent

Pas de date, pas de calendrier

Une collègue, également équipée d'un badge, précise : "On avait fini par accepter la fermeture et puis, en rentrant de vacances, des camions pleins de marchandises sont arrivés. Si on ferme fin octobre, pourquoi toute cette marchandise ? A force d'insister auprès de la direction, on a fini par nous dire on va faire du rab. C'est dur ! Surtout que novembre et décembre sont des mois très chargés. On s'était dit, pour une fois dans notre carrière, au moins, on va fêter Noël tranquille ... tranquille si on peut dire".

Le PSE, le Plan de Sauvegarde de l'Emploi, a pourtant été validé souligne cette même salariée. Les premières propositions de reclassement ont été faites. Il y a notamment un poste au magasin d'Aubière qui, lui, restera ouvert.