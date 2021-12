"Ça craque de partout" : les syndicats de l'hôpital de Quimper dénonce les conditions de travail

"Ça craque de partout", alerte Karine Goadec, secrétaire générale CGT, au centre hospitalier intercommunal de Cornouaille, à Quimper et Concarneau. "Les collègues sont en souffrance énorme avec le sentiment ne pas être à la hauteur, de survoler les prises en charge parce que toujours moins de personnel donc de plus en plus de tâches", affirme l'aide-soignante de profession.

"L'hôpital est en train de péter" : reportage au Centre Hospitalier Intercommunal de Cornouaille où près d'un salarié sur dix est en arrêt de travail. Copier

Les syndicats de l'hôpital (CGT, Sud et CFDT) reçoivent quotidiennement des courriers d'agents épuisés et de plus en plus de demandes concernant les procédures de démission. "On a des agents qui pleurent au téléphone", s'inquiète Karine Le Goanec. Une réalité que ne nie pas le directeur des ressources humaines, Arnaud Sandret, qui observe une "fatigue" des équipes qui ont l'impression "de ne pas sortir du Covid."

Les collègues sont en souffrance énorme avec le sentiment ne pas être à la hauteur - Karine Goanec, CGT

Pour Gilles, venu visiter sa belle-mère hospitalisée dans le service de médecine polyvalente, "ça se ressent." "L'empathie des personnels est évident. Là où ça pèche un peu c'est la communication. Quand il y a un examen, les patients sont amenés 1h30 avant, on ne leur dit pas quand ils vont passer. Il y a un manque de visibilité, à la fois pour le patient et pour les familles", explique-t-il.

Près d'un salarié sur dix en arrêt maladie

La faute sans doute à des arrêts de travail en cascade : 11% d'absentéisme selon les syndicats et 8,9% pour la direction. Une conséquence de la crise du Covid selon le directeur des ressources humaines de l'hôpital. Lors de la première vague, "beaucoup de personnes se sont éloignées du travail", ce qui a généré un "niveau d'absentéisme qu'on ne réussit pas à résorber", affirme, Arnaud Sandret. Autre facteur pour expliquer l'absentéisme selon la direction : de nombreux arrêts maternité depuis le début de l'année.

Entre janvier et novembre 2021, la direction a engagé 473 nouveaux salariés pour pallier le manque d'effectif. "Une goutte d'eau", pour la secrétaire générale de la CGT. "Pour deux qui rentrent, il y en a dix qui sortent'" affirme Karine Goadec. Chaque jour, un à deux postes par service ne sont pas occupés selon les syndicats.

Des négociations sociales vont s'ouvrir affirme le directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier de Cornouaille. Copier

La direction du Centre hospitalier de Cornouaille va ouvrir des négociations sociales avant la fin de l'année. Trois thèmes seront abordés : le temps de travail, la mise en place d'une prime d'intéressement collectif, des créations de postes sur les secteurs en tension, les moyens de les combler et la réduction de la précarité pour les personnes en situation contractuelle. Les négociations doivent aboutir à des mesures concrètes avant la fin de l'été.