"Ça dépend des produits", à Bidart, le relatif succès des enseignes discount face à l'inflation

Près de trois Français sur quatre se sont déjà rendus dans une enseigne discount. C'est la conclusion d'une récente étude (Nielsen pour France Bleu) qui note une augmentation de presque 6 % sur les cinq dernières années. Une fréquentation en hausse dans des magasins qui prônent le discount et les produits peu chers, pour faire face aux augmentations en série et à l'inflation. Mais à Bidart, ce succès reste relatif et dépend surtout des produits concernés.

Les produits de base

Si Rebecca vient faire ses courses chez l'enseigne Lidl à Bidart, c'est en effet pour le prix attractif de certains produits. "Ceux de tous les jours, les fruits, les légumes, le poisson, la viande" énumère-t-elle, devant le coffre ouvert de sa voiture garée sur le parking du supermarché. "Ça fait vraiment trois/quatre ans que je viens, et si je dois comparer, pour un caddie plein ici, avec la même montant dans d'autres magasins, je ne remplis qu'un chariot roulant." Philippe confirme ces économies, lui qui a vu ses dépenses grimper "facilement entre 10 et 20%" depuis un an. Pour autant, il continue d'aller dans d'autres enseignes. "On est obligé de partager, explique-t-il. Ici, on ne trouve pas tous les produits. C'est bien pour l'alimentaire, mais pas pour le reste."

En dehors de ces produits de tous les jours, les enseignes discount ont du mal à faire l'unanimité. Difficile selon les consommateurs de trouver des produits spécifiques "comme le lait de coco par exemple" dans ces enseignes discount. "Et même, tous les produits ne valent pas le coup. Les pâtes sont toujours aussi chères, la farine aussi, et le prix du café a même augmenté plutôt que baissé" détaille Marie-Claude. "Il faut surveiller les promotions, surtout pour les familles nombreuses, mais sinon je ne vois pas non plus une énorme différence" renchérit Yacine. Pour eux, pas la peine de venir exprès dans une enseigne discount. Le jeu n'en vaut forcément pas la chandelle.