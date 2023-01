"Ça devient la hantise de faire les courses" : les lots en bons d'achats attirent dans les lotos

L'espace culturel Agora à Équeurdreville est plein ce dimanche 8 janvier. Presque toutes les chaises sont occupées, les grilles sont prêtes et les jetons dans les mains. De nombreux habitants sont venus passer un après-midi convivial pour une partie de loto. Une occasion de se retrouver mais aussi, bien sûr, de gagner des lots.

Des fins de mois difficiles face à l'inflation

2,50€ le carton, ces un loisir du dimanche abordable pour les participants et à la clé, peut-être, des lots à reporter. Parmi ces cadeaux, des bons d'achats de 50, 100 et jusqu'à 700€ valables en grandes surfaces. Si beaucoup viennent pour la convivialité, dans un contexte économique difficile, ça attire.

Salle comble à l'Agora d'Équerdreville pour le loto de ce dimanche 8 janvier. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Aurélie et son mari travaillent, ils ont trois enfants mais l'inflation inquiète la famille. "Franchement, ça devient la hantise d'aller faire des courses," confie la maman, "il y a les cantines à payer, les transports scolaires, il y a tout les à côtés. Il suffit qu'il y ait un imprévu comme là. Il fallait que je change mes pneus. Forcément, on est vite bloqué."

Jenifer est mère au foyer, son mari travaille mais avec cinq enfants, les fins de mois sont compliquées. "L'alimentation, l'essence, on n'y arrive même plus," confie-t-elle, "on serre la vis." Situation compliquée aussi pour sa voisine de table, Lucie. Elle a des problèmes de santé et ne perçoit que l'allocation adulte handicap : "C'est encore moins que le SMIC, c'est 1 000€ par mois. Avec ça, il faut payer le loyer, les courses, l'essence, les charges. Donc on peut mettre un petit peu de côté pour se faire un plaisir dans le mois, comme un loto. On est content de venir."

Jenifer et Lucie sont venues passer un bon après-midi mais aussi tenter de remporter un des bons d'achats à gagner qui ferait du bien au porte-monnaie. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Naturellement gagner un bon d'achat de 700€, cela changerait la donne. "C'est plus de la moitié de ce que je touche en un mois alors cela ferait des courses pour des mois et des mois," espère Lucie qui a mis toutes les chances de son côté : "C'est pour ça que je me suis permise de prendre plus de cartons que d'habitude pour gagner."