Alors que le gouvernement dévoile ce jeudi 7 juillet son projet de loi pour le pouvoir d'achat, de plus en plus de familles tentent d'économiser au maximum. Exemple devant un supermarché hard-discount d'Aubière.

"Ça devient très dur" : pour ces Clermontois, l'inflation pèse de plus en plus

À cause de l'inflation, faire les courses devient un casse-tête pour certaines familles. Photo d'illustration.

Une prime jusqu'à 300 euros pour les trajets domicile-travail, une aide alimentaire de 100 euros pour les 9 millions de foyers les plus modestes, un blocage des prix de l'énergie... Le gouvernement dévoile ce jeudi 7 juillet son plan pour lutter contre l'inflation, alors que de plus en plus de familles voient leur budget se réduire. Certaines sont obligées de surveiller de très près leurs dépenses pour continuer à vivre. Exemple devant un supermarché hard-discount d'Aubière, à côté de Clermont-Ferrand.

Un budget de plus en plus serré

Fernande, commerçante, maman de trois enfants, est en train de charger son coffre, avec de gros sacs de courses. Des sacs un peu plus lourds que d'habitude, mais pour une bonne raison : "Chaque mois, avec la carte du supermarché, j'ai le droit à une réduction de 5%. Donc j'ai fait un peu plus de courses aujourd'hui." Chaque euro en moins sur le ticket de caisse est bon à prendre pour la commerçante, car "avec le prix du carburant qui a augmenté, ça devient très très dur. À côté de ça, il faut faire attention pour s'habiller par exemple. On regarde vraiment ce qu'on achète."

Toufik, papa de 4 enfants, raconte lui aussi la galère pour boucler la fin du mois, avec un salaire de 1.500 euros. Le peinte en bâtiment attend donc l'aide alimentaire de 100 euros, mais ça ne suffira pas : "C'est un plus, bien sûr, mais c'est loin de suffire. L'électricité, les courses, c'est super cher. Les salaires doivent suivre l'inflation".