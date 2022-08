"Ça dure mais on n'a pas le choix" : les salariés d'Etex à Mazan entament leur quatrième semaine de grève

Les salariés d'Etex à Mazan restent mobilisés pour demander des augmentations de salaires. Ils sont en grève depuis le 26 juillet et entament leur quatrième semaine de mobilisation et sont toujours installés, parfois dès 6 heures du matin, devant l'entrée de l'usine de fabrication de plaques de plâtre. "Cette année, on passe les vacances ici, résume Éric, salarié d'Etex depuis 13 ans. On subit l'inflation comme tout le monde, l'augmentation des carburants, de l'énergie, des autoroutes, du panier de courses, du pain... Ça devient compliqué".

Le mouvement est suivi par un tiers des 66 salariés, selon le délégué CGT, Rémy Julien. "Les gens ont peur pour leur avenir, pour leurs salaires, pour leur vie personnelle parce qu'ils n'arrivent plus à finir le mois, expose-t-il. Ce n'est pas normal de nos jours de devoir choisir de payer la cantine de son enfant ou de manger le midi, alors que l'entreprise fait 35 à 40 millions d'euros de résultats nets par an. Donc on a fait les comptes et on demande juste ce qui nous est dû". Ils réclament ainsi 100 euros d'augmentation pour chaque salarié, ce que la direction refuse à ce stade.

Les grévistes se préparent à un mouvement durable

"C'est peu sur une fiche de paie, mais c'est déjà bien", estime René, qui a dû renoncer à ses vacances cet été par manque de moyens. Et face au refus de la direction qu'ils jugent "méprisante", les grévistes se préparent à inscrire leur action dans la durée. "Ça dure mais on n'a pas le choix, avance Brice. On ne voulait pas lâcher et on ne lâchera pas".

Une caisse de grève a été lancée pour aider les grévistes. Ils reçoivent aussi le soutien de plusieurs passants, et de militants syndicaux, qui comptent s'appuyer sur cette grève pour préparer d'autres mouvements sociaux à la rentrée, et du Parti communiste de Vaucluse. Dans un communiqué, le PCF 84 dit "soutenir pleinement les revendications portées par les grévistes et appelle la direction à leur apporter rapidement des réponses positives".

Contactée, la direction de l'usine Etex de Mazan n'a pas répondu à nos sollicitations.