"J'ai attendu le 1er avril", ruée à la station-service du Grand-Moun dans les Landes après la baisse des prix

Les prix sont visibles du bord de la rocade. 1.869 le litre de gazole, 1.799 le litre de sans-plomb 95, les automobilistes ne sont plus habitués. A partir de ce vendredi 1er avril 2022, les prix dans la plupart des stations-services ont diminué grâce à la réduction de 18 centimes par litre d'essence, mise en place par le gouvernement. A la station essence du Grand-Moun à Saint-Pierre-du-Mont, une longue file d'attente dès ce vendredi matin.

Vincent est d'ailleurs venu faire le plein après avoir vu les prix depuis la route. "On voit le monde qu'il y a, je ne suis pas le seul à avoir attendu. Je suis en réserve, il me restait 50 kilomètres." Ce qui ne l'a pas empêché d'être déçu à la fin de son plein. "Voilà, 102 euros, seulement 3 euros de différence avec le mois dernier", souffle-t-il.

A la station-service du Grand Moun, le litre de gazole était de 1,839 euros ce vendredi 1er avril 2022. © Radio France - Tristan Barraux

Pépita est venue pour sa voiture citadine exprès : "J'ai attendu le 1er avril ! Et ce n'est pas un poisson d'avril", plaisante-t-elle. "J'ai payé 52 euros, et il y a deux semaine c'était 60 euros. Vous voyez la différence, c'est énorme." Et puis il y a ceux qui n'étaient pas au courant, de la ristourne du gouvernement. "C'est tellement cher que même quand il descend on ne le voit pas", lâche Bryan qui règle son plein pour une soixantaine d'euros. Il payait 15 euros de moins l'été dernier.