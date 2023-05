Ça gaze en Bretagne pour French Bulles et Breizh Bulles

Vous faites peut-être partie des 20% de français qui possèdent une machine à eau gazeuse et à soda. Et bien, il existe des recharges fabriquées en Bretagne, à Saint-Brice en Cogles (commune de Maen Roch) dans le Pays de Fougères, en Ille-et-Vilaine. C'est l'entreprise French Bulles qui les produit pour tout le grand-ouest. Et elle a même lancé des recharges Breizh Bulles.

Les bretons de French Bulles

French Bulles a vu le jour à Annecy (Haute-Savoie), où deux bretons lancent des recharges made in France en 2021. L’idée, à terme, est d’avoir quatre sites de production aux "quatre coins" de la France. Alors, la première des nouvelles implantations, ce sera en Bretagne, à Saint-Brice en Coglès (aujourd’hui Maen Roch). Et c’est un autre breton, qui a en charge le lancement dans la région, Thibaud de Rohan-Chabot, un enfant du pays, originaire d’Antrain, qui a fait une partie de ses études à Rennes, avec les fondateurs de French Bulles. La boucle est bouclée.

Olivier et Pierre, vident, remplissent, bouchonnent, mettent en carton, en palette et expédient. © Radio France - Eric Bouvet

Au carrefour de 3 régions

Saint-Brice en Cogles, c’est l’emplacement idéal. À proximité de chez Thibaud de Rohan-Chabot, mais surtout "au cœur des trois grandes régions qu’on exploite, Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire, en bordure de l’A84". Dans le hangar de la zone de la Croix Rouge, ce matin-là, Pierre et Olivier réceptionnent les cylindres déjà utilisés, les vident, les rechargent et les mettent en palette. "On est dans l’économie circulaire totale, puisque les cylindres sont consignés. On les reprend dans les magasins, on les remplit, ça repart dans les magasins et ça tourne comme ça éternellement".

Des bulles Breizh décarbonées

Le marché, aujourd’hui entre les mains de grands groupes mondiaux, est standardisé et French Bulles, en localisant sa production en France, compte bien imposer ses marques. Ses marques, car en début d’année, est apparu Breizh Bulles, qui rencontre déjà un petit succès,… en Bretagne. Autre nouveauté, le CO2 utilisé va être désormais du biogaz issu de la biomasse, ce qui va améliorer le bilan carbone des recharges French.